Đầu tư tuyến điện mới

Ngày 18/11, Công ty Điện lực Quảng Trị xác nhận, đơn vị đã thống nhất với Sở Công Thương, UBND xã Phong Nha và các đơn vị liên quan phương án đầu tư tuyến điện mới phục vụ các khu du lịch thuộc vùng di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.

Nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở Phong Nha - Kẻ Bàng nhiều năm liền phải dùng "ké" điện tư nhân

Ông Hoàng Hiếu Trung - Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết, việc thống nhất phương án đầu tư tuyến điện mới là cơ sở quan trọng để Công ty triển khai các bước tiếp theo, từng bước hoàn thiện hạ tầng lưới điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các khu du lịch trong khu vực. Công ty sẽ tập trung tổ chức thực hiện dự án theo tiến độ đã thống nhất, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

Theo kế hoạch đã thống nhất, Công ty Điện lực Quảng Trị có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư và tổ chức thi công; UBND xã Phong Nha phối hợp thỏa thuận hướng tuyến, tuyên truyền vận động người dân, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công trước ngày 15/12/2026. Sở Công Thương theo dõi, đôn đốc tiến độ và tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Để bảo đảm hiệu quả đầu tư, các đơn vị sử dụng điện thống nhất tiếp tục mua điện tại các điểm đo hiện hữu, đồng thời cam kết về công suất, sản lượng và nhu cầu sử dụng điện.

Phương án được các bên thống nhất, là dự án sẽ xây dựng mới tuyến đường dây trung áp 22kV, đấu nối từ vị trí 141/118/1 đến vị trí 141/144 thuộc xuất tuyến 473 Hưng Trạch, với tổng chiều dài khoảng 2,15 km. Trong đó, phần đường dây trên không khoảng 1,1 km và khoảng 1,05 km cáp ngầm. Tổng mức đầu tư hơn 5,2 tỷ đồng. Dự án phấn đấu hoàn thành thi công, nghiệm thu và đóng điện trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Thoát cảnh "dùng ké" điện tư nhân

Trước khi được đầu tư tuyến điện mới, suốt thời gian dài, nhiều điểm du lịch nổi tiếng tại Phong Nha - Kẻ Bàng phải sử dụng nguồn điện từ đường dây do Tập đoàn Trường Thịnh, là đơn vị quản lý động Thiên Đường xây dựng.

Năm 2025, do không còn đảm bảo an toàn, các khu du lịch trên buộc phải xin dùng "ké" qua đường dây điện của một nhà hàng trong khu vực.

Các khu du lịch ở Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) sắp có tuyến điện riêng, thoát cảnh dùng "ké" điện tư nhân

Sau đó, Công ty Điện lực Quảng Trị đã nhiều có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị triển khai các giải pháp, tháo gỡ vướng mắc về nguồn cung cấp điện ổn định cho tuyến du lịch dọc đường Hồ Chí Minh nhánh tây tại Phong Nha - Kẻ Bàng.

Việc đầu tư hoàn thiện tuyến điện mới được thống nhất không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các cơ sở du lịch mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khai thác, phát triển du lịch tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.