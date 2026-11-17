Từ sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, dự án cầu Nhật Lệ 3 sẽ được thông xe kỹ thuật vào ngày 24/11 tới. (Ảnh: HG)

Theo đó, qua rà soát kết quả giải ngân tuần 46 (từ ngày 6-12/11), một số chủ đầu tư đăng ký chỉ tiêu giải ngân nhưng không phát sinh giải ngân hoặc thực hiện không đạt mức đăng ký; nhiều đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh nhưng không đăng ký chỉ tiêu giải ngân tuần.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương, điều này cho thấy công tác rà soát, dự báo khả năng giải ngân và tổ chức thực hiện kế hoạch tại một số đơn vị chưa sát thực tế, chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, nâng cao trách nhiệm của các chủ đầu tư và bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công tháng 11/2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có biện pháp khắc phục ngay; không để tiếp tục xảy ra tình trạng đăng ký chỉ tiêu giải ngân thiếu sát thực tế, không thực hiện được chỉ tiêu đăng ký hoặc không đăng ký chỉ tiêu giải ngân theo yêu cầu.

Các chủ đầu tư khẩn trương rà soát toàn bộ danh mục dự án, tiến độ thực hiện, khối lượng hoàn thành và khả năng thanh toán của từng dự án; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, bảo đảm giải ngân theo tiến độ.

Trên cơ sở chỉ tiêu giải ngân tháng 11/2026 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng tuần, đăng ký chỉ tiêu giải ngân sát với khả năng thực hiện, bảo đảm tính khả thi và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu đã đăng ký; phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu giải ngân được giao.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết hằng tuần từ nay đến hết thời hạn giải ngân theo quy định; thường xuyên theo dõi, đối chiếu kết quả thực hiện với kế hoạch đã đăng ký, kịp thời cập nhật, điều chỉnh tiến độ giải ngân của các tuần tiếp theo khi có biến động, bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân được giao.

Giám đốc, Thủ trưởng các ban, sở, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; Giám đốc các Ban Quản lý dự án và Thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư được yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về kết quả thực hiện chỉ tiêu giải ngân được giao.

Theo văn bản của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, có 9 đơn vị cấp sở và trực thuộc sở; 41 xã, phường và 6 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp xã bị nhắc nhở lần đầu do đăng ký chỉ tiêu giải ngân tuần 46 nhưng không thực hiện giải ngân hoặc giải ngân không đạt mức đăng ký.