Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Dự án Nhà máy thủy điện La Trọng do Công ty cổ phần thủy điện Trường Thịnh thuộc Tập đoàn Trường Thịnh làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng từ tháng 5/2007 trên thượng nguồn sông Gianh, khu vực xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, nay là xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị. Nhà máy có công suất khoảng 18MW, tổng vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng.

Quá trình triển khai dự án gặp một số khó khăn do đặc thù của dự án thủy điện nằm ở vùng sâu, vùng xa, địa hình, địa chất công trình phức tạp. Vì vậy, khi thi công, chủ đầu tư đã điều chỉnh một số hạng mục công trình chính nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, an toàn công trình và hiệu quả của dự án. Ngoài ra, trong tháng 10/2010, tỉnh Quảng Bình xảy ra trận lũ lịch sử trên sông Gianh đã gây thiệt hại lớn đối với công trình.

Khi dự án tái khởi động và hoàn thành phần hạ tầng kỹ thuật nhà máy thì lại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường dây 110kV. Hạng mục này kéo dài từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2026 mới cơ bản hoàn thành, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ chung của dự án.

Bên cạnh đó, quá trình triển khai dự án cũng bị trở ngại do ảnh hưởng của bão lũ hằng năm, đại dịch Covid-19, khó khăn về nguồn vốn và các thủ tục liên quan việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Qua những lần điều chỉnh giấy đăng ký đầu tư, đến nay Nhà máy thủy điện La Trọng có công suất 22MW, gồm 2 tổ máy, tổng mức đầu tư 1.099 tỷ đồng.

Sau thời gian triển khai chạy thử nghiệm lưới điện theo quy trình trong thời gian 72 giờ đối với 2 tổ máy, nhà máy đã chính thức phát điện thương mại vào cuối tháng 9/2026, góp phần bổ sung nguồn điện quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.