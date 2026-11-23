Bàn giao 30 ha không đúng thẩm quyền

Dự án Khu du lịch nhà ở sinh thái Sunspa – Đảo Yến do Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh làm nhà đầu tư, được UBND tỉnh Quảng Bình trước đây chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 26/10/2016. Dự án có tổng mức đầu tư 867,633 tỉ đồng, dự kiến sử dụng 60,87 ha đất và mặt nước. Trong đó, 37,64 ha nằm trong ranh giới dự án, 23,23 ha ngoài ranh giới là mặt nước và bãi cát ven biển.

Ngày 4/4/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Quyết định số 371/QĐ-KKT điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án. Theo đó, công tác giải phóng mặt bằng và giao đất phải hoàn thành trong quý III/2018, toàn bộ các hạng mục phải hoàn thành vào quý IV/2021. Tuy nhiên, đến nay công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn dang dở.

Những ngôi nhà, khuôn viên và lối vào nhà dân tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, nơi cuộc sống của nhiều gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án Khu du lịch nhà ở sinh thái Sunspa – Đảo Yến kéo dài suốt 10 năm qua.

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Quảng Trị xác định Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Trạch thuộc UBND huyện Quảng Trạch trước đây đã bàn giao 30 ha đất cho Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh quản lý, phục vụ triển khai dự án không đúng thẩm quyền theo Điều 59 Luật Đất đai năm 2013. Trên diện tích đất đã được doanh nghiệp bồi thường, một số trường hợp tái lấn chiếm, trồng cây, đào ao và tạo lập tài sản mới nhưng chưa được các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Trạch, UBND huyện Quảng Trạch và UBND xã Quảng Đông trước đây chậm bố trí địa điểm kinh doanh thay thế cho người dân bị thu hồi đất.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Quảng Trị, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu du lịch nhà ở sinh thái Sunspa – Đảo Yến theo các phương án được phê duyệt là hơn 40,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau 10 năm triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh mới bố trí kinh phí chi trả cho 22/62 hộ dân với hơn 13,7 tỉ đồng, còn 40 trường hợp với tổng số tiền hơn 26,9 tỉ đồng chưa được chi trả.

Song song với việc chậm chi trả tiền bồi thường, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương chậm bố trí địa điểm kinh doanh thay thế, khiến 7 hộ kinh doanh ăn uống, giải trí ven biển dù đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho doanh nghiệp. Theo kết luận thanh tra, các hộ này đề nghị được thuê địa điểm khác để tiếp tục kinh doanh. Tuy nhiên, khu đất dịch vụ rộng khoảng 2,3 ha tại thôn 19-5, thuộc Khu kinh tế Hòn La, dự kiến bố trí cho các hộ vẫn chưa hoàn tất thủ tục pháp lý. Ngoài ra, một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường do chưa thống nhất về đơn giá; một số trường hợp tái định cư chưa được giải quyết dứt điểm.

Nhà xuống cấp, người dân vẫn chưa thể an cư

Tìm hiểu những ảnh hưởng của dự án Khu du lịch nhà ở sinh thái Sunspa – Đảo Yến đối với đời sống người dân thôn 19-5, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, phóng viên Báo CAND ghi nhận nhiều gia đình đang gặp khó khăn trong việc ổn định chỗ ở do đất nằm trong diện thu hồi thực hiện dự án suốt nhiều năm qua.

Điển hình là trường hợp gia đình bà Nguyễn Thị Huân, ở thôn 19-5. Hơn 3.000 m² đất của gia đình nằm trong diện thu hồi thực hiện dự án suốt nhiều năm qua. Bà Huân chia sẻ: “Căn nhà đã xuống cấp, tôi muốn sửa sang lại, rồi tách một phần đất cho vợ chồng con trai làm nhà ở riêng nhưng đều vướng quyết định thu hồi đất. Dự án kéo dài hết năm này qua năm khác, gia đình không biết đến bao giờ mới có thể ổn định chỗ ở”.

Một góc khu dân cư nằm trong khu vực thực hiện dự án Khu du lịch nhà ở sinh thái Sunspa – Đảo Yến tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Cũng tại thôn 19-5, gia đình ông Nguyễn Quang Cảnh và bà Phạm Thị Ngọc đang chờ được giải quyết khoản bồi thường khoảng 3,6 tỉ đồng. Theo phản ánh của gia đình, mức bồi thường chưa phù hợp, phương án tái định cư chưa rõ ràng. Trong thời gian chờ đợi, các con ông Cảnh lần lượt trưởng thành, lập gia đình, buộc gia đình phải dựng thêm những căn nhà tạm để giải quyết nhu cầu chỗ ở. Ông mong muốn nếu dự án tiếp tục triển khai, quyền lợi của gia đình phải được giải quyết thỏa đáng; trường hợp dự án không thể thực hiện, cần sớm có phương án để người dân ổn định cuộc sống.

Trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, ngày 5/10/2026, Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh đã gửi hồ sơ đến UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh dự án Khu du lịch nhà ở sinh thái Sunspa – Đảo Yến.

Theo đó, doanh nghiệp thống nhất đưa khoảng 4 ha đất nằm tách biệt ra khỏi phạm vi đầu tư, đồng thời cam kết bố trí đủ kinh phí bồi thường còn thiếu trước tháng 1/2027. Hiện phương án điều chỉnh đang được các cơ quan chức năng thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Người dân xã Phú Trạch bức xúc trước những vướng mắc kéo dài về bồi thường, đất đai và ổn định chỗ ở liên quan đến dự án Sunspa – Đảo Yến.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã kiến nghị rà soát toàn bộ 62 hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để làm rõ và giải quyết những vướng mắc của từng trường hợp. Đồng thời, việc xem xét điều chỉnh dự án phải gắn với năng lực tài chính và trách nhiệm bố trí đủ kinh phí bồi thường của nhà đầu tư. Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng các điều kiện, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phải tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét chấm dứt dự án theo quy định.

Sau 10 năm chờ đợi, điều người dân Phú Trạch cần là một quyết định rõ ràng về tương lai dự án, cùng phương án giải quyết dứt điểm quyền lợi của từng gia đình. Dù dự án tiếp tục triển khai hay chấm dứt, những vướng mắc về bồi thường, đất đai và tái định cư cũng phải được tháo gỡ, để những gia đình như bà Huân, ông Cảnh không phải tiếp tục sống trong cảnh nhà cửa xuống cấp, con cái trưởng thành nhưng chưa thể ổn định chỗ ở.