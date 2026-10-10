Quảng Trị:Ngư dân thoát chết kỳ diệu sau gần 8 giờ vật lộn với sóng dữ

Chỉ huy Đồn Biên phòng Cảng Gianh đến thăm và chia sẻ niềm vui cùng gia đinh anh Nguyễn Mạnh Cường, ngư dân đã vật lộn sóng dữ để bơi về bờ sau khi tàu đánh cá của mình bị chìm.

Sáng 10.10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, ông Nguyễn Mạnh Cường, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QB-93230-TS, đã về nhà, sức khỏe ổn định. Trước đó, ông bơi và trôi dạt vào bờ biển xã Đông Trạch lúc 19 giờ 30 ngày 9.10, sau nhiều giờ “mất tích”.

Lúc 11 giờ 55 ngày 9.10, tàu cá QB-93230-TS đang di chuyển vào cửa Gianh thì bất ngờ chìm, cách bờ khoảng 3,5 hải lý. Tàu QB-98190-TS tiếp cận, cứu được 3 thuyền viên; riêng ông Nguyễn Mạnh Cường mất tích.

Kể lại quãng thời gian lênh đênh trên biển, ông Cường cho biết ban đầu ông rất sợ. Tàu chìm, giữa sóng to, gió lớn, ông không biết mình có đủ sức vào bờ hay không. Mưa che khuất tầm nhìn, mỗi lần ngoi lên quan sát, ông vẫn không xác định được mình đang bơi về phía đất liền hay bị đẩy ra xa.

Càng về sau, nỗi sợ dần nhường chỗ cho ý nghĩ phải cố sống, lúc ấy đầu óc gần như không còn nghĩ được gì khác: ngừng bơi thì chết, mà tiếp tục cũng có thể kiệt sức trước khi tới bờ. Mình cứ gắng từng chút, dù không biết quãng đường phía trước còn bao xa… ông Cường chậm rãi kể.

Khi trời tối, thi thoảng một con sóng lớn nâng người lên cao, ông nhìn thấy những đốm đèn từ đất liền qua màn mưa. Ông mừng, cố nhìn để nhận hướng rồi bơi về phía có ánh sáng. Bờ vẫn xa, nhưng ít nhất ông biết mình còn có nơi để tìm tới.

Những đốm sáng lúc hiện, lúc khuất sau sóng nước khiến ông không thể giữ hướng liên tục. Vừa bơi, ông vừa chờ dịp ngoi lên nhìn lại, trong lúc sức lực hao dần. Mỗi lần thấy ánh đèn, ông lại có thêm hy vọng, tự thúc mình cố thêm một đoạn nữa.

Vị trí tàu cá bị nạn

Trong khi các tàu trên địa bàn phối hợp tìm kiếm người thuyền trưởng mất tích, ông Cường vẫn đang tìm cách vào bờ. Hành trình từ lúc gặp nạn đến khi tới biển Đông Trạch kéo dài 7 giờ 35 phút. Đó là gần tám giờ ông phải giữ mình trên mặt nước, trong điều kiện mưa gió và tầm nhìn kém.

Đến 19 giờ 30 ngày 9.10, ông Cường bơi và trôi dạt vào bờ biển xã Đông Trạch. Chính quyền và người dân địa phương hỗ trợ quần áo, bố trí ô tô đưa ông về nhà. Sau gần tám giờ mất tích, người thuyền trưởng đã trở về an toàn, sức khỏe ổn định.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh đã đến thăm hỏi ông Cường và gia đình. Đơn vị động viên gia đình vượt qua khó khăn sau vụ chìm tàu, sớm ổn định cuộc sống.