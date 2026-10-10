Quảng Trị: Ngư dân bơi vào bờ an toàn sau 8 tiếng lênh đênh trên biển

Sáng 10/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, ngư dân Nguyễn Mạnh Cường, trước đó mất tích trong vụ chìm tàu, đã bơi vào bờ an toàn.

Các tàu cá phối hợp tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: H.N

Cụ thể, vào 11 giờ 55 phút ngày 9/10, tàu cá QB-93230 TS, do ngư dân Nguyễn Mạnh Cường làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, di chuyển vào cửa Gianh. Trên hành trình, tàu cá bất ngờ bị sóng đánh chìm cách bờ khoảng 3,5 hải lý.

Thấy thuyền bạn gặp nạn, tàu cá QB-98190 TS đã tiếp cận và hỗ trợ cứu vớt được 3 thuyền viên. Tuy nhiên, ông Nguyễn Mạnh Cường mất tích, các tàu trên địa bàn đã phối hợp tìm kiếm và cứu nạn.

Đến 19 giờ 30 cùng ngày, ngư dân Nguyễn Mạnh Cường trôi dạt vào bờ biển xã Đông Trạch. Được biết, ông Nguyễn Mạnh Cường đã bơi lênh đênh trên biển gần 8 giờ đồng hồ trước khi dạt vào bờ. Chính quyền và nhân dân địa phương xã Đông Trạch đã hỗ trợ áo quần, phương tiện đưa ngư dân về nhà an toàn. Sức khỏe của ông hiện đã ổn định.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh thăm hỏi, động viên gia đình và ngư dân. Ảnh: H.N

Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh đã đến nhà thăm hỏi, chúc mừng ngư dân may mắn vượt qua sóng gió, đồng thời động viên gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.