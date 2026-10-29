Quảng Trị nghiên cứu phương án bổ sung điện mặt trời mái nhà tại các trường nội trú liên cấp

Đơn vị thi công san gạt mặt bằng để xây dựng Trường nội trú liên cấp xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị tại bản Rào Tràng. (Ảnh: HG)

Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Tài chính (chủ đầu tư 2 trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở) và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh (chủ đầu tư 9 trường) chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan rà soát toàn diện thiết kế của 11 trường phổ thông nội trú liên cấp thuộc giai đoạn 2; nghiên cứu phương án bổ sung hệ thống điện mặt trời mái nhà nhằm tận dụng nguồn năng lượng tái tạo, phục vụ nhu cầu sử dụng điện của các trường, góp phần tiết kiệm chi phí vận hành.

Các đơn vị chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thiện thiết kế kiến trúc theo hướng nâng cao tính thẩm mỹ, phù hợp kiến trúc bản địa, hài hòa cảnh quan chung, bảo đảm công năng sử dụng và phù hợp với điều kiện thực tế ở vùng biên giới.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị lưu ý việc điều chỉnh không làm tăng tổng mức đầu tư được duyệt, không ảnh hưởng tiến độ thi công.

Đồng thời, rà soát, hoàn thiện kế hoạch tiến độ thi công 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. “Kế hoạch phải chi tiết đến từng hạng mục công việc, khối lượng thực hiện, nhu cầu máy móc, thiết bị, nhân lực và các mốc thời gian hoàn thành cụ thể; phân công rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan, đề ra giải pháp bảo đảm tiến độ thi công”, văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nêu rõ.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 và ngày 30 hằng tháng để chỉ đạo giải quyết vướng mắc thuộc thẩm quyền, bảo đảm tiến độ các công trình.

Trong diễn biến liên quan, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị chiều 21/10, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo, đối với 4 trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới thuộc giai đoạn 1, tỉnh cần khẩn trương hoàn thiện, nghiệm thu và đưa vào vận hành ổn định trước ngày 30/11. Đồng thời, nghiên cứu xã hội hóa hoặc bổ sung kinh phí từ ngân sách địa phương để nâng cao chất lượng bữa ăn, bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh nội trú. Đối với 11 trường thuộc giai đoạn 2, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ xây dựng để kịp bàn giao, đưa vào sử dụng trước năm học 2027-2028, bảo đảm an toàn, chất lượng.