Quảng Trị ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép để đón đền bù

Lực lượng chức năng xã Cửa Việt xử lý giếng nước vừa xây dựng nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 9. (Ảnh: H.M)

Tỉnh đã tăng cường kiểm tra, xử lý tại các khu vực chuẩn bị giải phóng mặt bằng, đồng thời yêu cầu các địa phương quản lý chặt hiện trạng, ngăn chặn hành vi trục lợi, bảo đảm tiến độ các dự án giao thông.

Phát hiện nhiều công trình vi phạm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) Lê Văn Thông cho biết, địa phương đang tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng xây dựng công trình, tạo lập tài sản trái quy định trong phạm vi hành lang an toàn giao thông và khu vực dự kiến giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9.

Một giếng nước được khoan trái quy định tại khu vực dự kiến giải phóng mặt bằng. (Ảnh: H.M)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số công trình, vật kiến trúc vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Đáng chú ý, tính đến ngày 7/11, chính quyền địa phương đã xử lý 40 giếng nước được khoan trái quy định tại khu vực dự kiến giải phóng mặt bằng. Các hộ dân liên quan được yêu cầu tháo dỡ, lấp giếng, khôi phục hiện trạng theo thời hạn đã thống nhất.

Cùng với xử lý các giếng khoan, Ủy ban nhân dân xã Cửa Việt tiếp tục rà soát các công trình xây dựng, hàng rào, mái che và những tài sản phát sinh trong phạm vi hành lang an toàn giao thông, khu vực quy hoạch các dự án.

Xã Cửa Việt vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ, lấp giếng khoan trái phép. (Ảnh: H.M)

“Qua tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ công trình cơi nới, khôi phục hiện trạng. Những trường hợp chưa chấp hành được yêu cầu khẩn trương khắc phục; nếu cố tình vi phạm sẽ bị lập hồ sơ xử lý, cưỡng chế theo quy định khi đủ điều kiện”, ông Lê Văn Thông cho biết.

Tình trạng xây dựng trái phép trên xuất hiện sau khi có thông tin về việc triển khai lại dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9, đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 748 tỷ đồng, dài khoảng 13,8km, đi qua các xã Cửa Việt, Gio Linh, Hiếu Giang và phường Đông Hà, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2027-2030.

Công an xã Cửa Việt làm việc với trường hợp vi phạm liên quan việc khoan giếng chờ đền bù. (Ảnh: H.M)

Trước đó, dự án được triển khai từ năm 2022 với tổng vốn hơn 440 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB), nhưng phải dừng thi công do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm dừng triển khai, mới có 4,55km trong tổng số 13,8km được bàn giao mặt bằng, còn 9,25km chưa được giải phóng.

Ngày 30/10/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 và dự án tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1 và Quốc lộ 9D. Sau khi có thông tin về việc triển khai các dự án, chính quyền xã Cửa Việt ghi nhận một số hộ dân có dấu hiệu khoan giếng, xây dựng công trình, vật kiến trúc trong hành lang bảo vệ đường bộ và khu vực dự kiến giải phóng mặt bằng nhằm hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Công an xã Cửa Việt yêu cầu các trường hợp vi phạm liên quan việc khoan giếng chờ đền bù ký cam kết chấp hành. (Ảnh: H.M)

Trước tình hình này, ngày 6/11, Ủy ban nhân dân xã Cửa Việt đã ban hành công văn gửi Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, các ban quản lý dự án và cơ quan liên quan, đề nghị phối hợp kiểm tra, quản lý hiện trạng, ngăn chặn hành vi vi phạm.

Ngăn chặn tình trạng tạo lập tài sản đón đền bù

Ngày 9/11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú ký công văn yêu cầu Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, các ban quản lý dự án và Ủy ban nhân dân các xã, phường phối hợp kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm về trật tự xây dựng và hành lang an toàn giao thông tại các khu vực có dự án giao thông chuẩn bị triển khai.

Những giếng nước xuất hiện trong hành lang an toàn giao thông, phạm vi mở rộng nâng cấp Quốc lộ 9 hiện đã được tháo dỡ. (Ảnh: H.M)

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương phối hợp chủ đầu tư rà soát hồ sơ, xác định vị trí, hướng tuyến, ranh giới quy hoạch các dự án đã được phê duyệt để quản lý chặt chẽ hiện trạng. Công tác kiểm tra phải tập trung phát hiện, ngăn chặn, lập hồ sơ xử lý các hành vi lấn chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép và tạo lập tài sản không đúng quy định.

Đặc biệt, các địa phương phải ghi nhận, cập nhật hiện trạng đất đai, nhà ở, công trình, cây trồng và tài sản khác tại khu vực có dự án đi qua. Những trường hợp có dấu hiệu phát sinh tài sản bất thường phải được ghi rõ vị trí, thời điểm phát hiện, tình trạng thực tế và lưu giữ hình ảnh để làm căn cứ phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Lực lượng chức năng tổ chức tháo dỡ các giếng nước khoan trái phép trong hành lang an toàn giao thông, phạm vi mở rộng nâng cấp Quốc lộ 9. (Ảnh: H.M)

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp xã bám sát địa bàn, nhất là những khu vực chuẩn bị giải phóng mặt bằng, phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi lợi dụng việc triển khai dự án để lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, tạo lập tài sản nhằm trục lợi chính sách bồi thường.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9, đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1. (Ảnh: H.M)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra vi phạm nhưng không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc để tình trạng vi phạm kéo dài, tái diễn. Những trường hợp này phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định.