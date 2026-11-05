Quảng Trị: Nâng cấp Nhà trưng bày Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Một góc Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Theo phương án đề xuất, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 30 tỉ đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh Khánh Hòa. Nội dung đầu tư gồm bốn nhóm hạng mục: Chống thấm, sửa chữa và hoàn thiện cảnh quan; đầu tư nội thất, không gian trưng bày; trang thiết bị, phần mềm công nghệ; xây dựng nội dung, số hóa và cơ sở dữ liệu.

Không gian trưng bày được định hướng tổ chức theo tuyến tham quan một chiều, gồm khu dẫn nhập, khánh tiết và năm chủ đề chính: Con đường mòn sơ khai; Khai sinh tuyến lửa; Kỳ tích Trường Sơn; Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước; Âm vang Trường Sơn.

Thế hệ trẻ lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị tri ân các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận về nội dung, bố cục, chủ đề trưng bày; rà soát các hạng mục, giải pháp kỹ thuật, phương án bố trí nguồn vốn và tiến độ thực hiện.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, việc nâng cấp Nhà trưng bày không chỉ nhằm cải tạo công trình mà quan trọng hơn là lưu giữ, tái hiện và lan tỏa những giá trị lịch sử của Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh.

Ông Bùi Hoàng Phương yêu cầu nội dung trưng bày bảo đảm chính xác về lịch sử; tham vấn Binh đoàn 15, Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn để xác thực các mốc thời gian, tư liệu; nhà trưng bày cần có điểm nhấn riêng, chú trọng hiện vật, kỷ vật và những câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc; đặc biệt làm rõ quá trình xây dựng Nghĩa trang, sự hy sinh, mất mát của các gia đình và hành trình tri ân của thân nhân.

Chương trình nghệ thuật tri ân các anh hùng liệt sĩ được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Không gian trưng bày cần kết nối với các phần mộ, giúp khách tham quan cảm nhận sâu sắc giá trị lịch sử và sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Các đơn vị tư vấn tiếp tục khảo sát, hoàn thiện thiết kế, tạo sự khác biệt giữa các chủ đề; ưu tiên chống thấm, sửa chữa công trình xuống cấp, tính toán kinh phí phù hợp, tránh đầu tư dàn trải.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện nội dung, phương án thiết kế và dự toán, phấn đấu khởi công Dự án ngày 23.11.2026 (15.10 âm lịch). Theo tiến độ đề xuất, công trình phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác trước ngày 20.7.2027, phục vụ kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.