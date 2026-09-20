Quảng Trị: Nam sinh lớp 10 bị nước lũ cuốn trôi mất tích

Chiều tối 20/9, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị, cho biết lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đang khẩn trương tìm kiếm một nam sinh lớp 10 không may bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực suối Vực Trô, thôn Khe Gát.

Nạn nhân là em Nguyễn Gia H. (sinh năm 2011), học sinh lớp 10A, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi, xã Phong Nha, Quảng Trị.

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, em H. cùng hai người bạn vào khu vực suối Vực Trô, thuộc thôn Khe Gát, để hái củi. Trong lúc lội qua suối, do nước lũ dâng cao, chảy xiết, em H. không may bị dòng nước cuốn trôi.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng xã Phong Nha đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Các lực lượng huy động nhân lực, phương tiện tổ chức tìm kiếm dọc khu vực suối và các vị trí có khả năng nạn nhân bị lũ cuốn đến.

Đến 19 giờ gày 20/9, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy em Nguyễn Gia H. Công tác tìm kiếm, cứu nạn đang được tiếp tục.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp trên địa bàn, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không đến gần các khu vực sông, suối, ngầm tràn khi nước dâng cao, chảy xiết nhằm bảo đảm an toàn.