Quảng Trị: Mưa lũ khiến Quốc lộ 9C sạt lở nghiêm trọng, giao thông qua khu vực bị ách tắc

Ngày 10/11, thông tin từ UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị cho biết, do mưa lớn kéo dài tại Km28 Quốc lộ 9C đã xảy ra sạt lở, đất đá tràn xuống bao phủ mặt đường, khiến các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực.

Ngoài ra, nhiều ngầm tràn trên địa bàn xã cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Cụ thể, tại ngầm Km25 thuộc khu vực bản Khe Giữa, ngầm Km14 thuộc bản Ngân Thủy và ngầm Cụm Còi, nước dâng cao, tràn qua mặt ngầm.

Tại các điểm ngập nói trên, một số đoạn ngập sâu, dòng nước chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện. Tình trạng này khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, một số bản bị chia cắt.

Trước tình trạng nói trên, UBND xã Kim Ngân cùng các lực lượng chức năng đã trực tiếp kiểm tra hiện trường khu vực sạt lở tại Km28 Quốc lộ 9C để nắm bắt tình hình, đánh giá mức độ ảnh hưởng và triển khai phương án ứng phó, khắc phục.

Tại các ngầm tràn, lực lượng chức năng đã bố trí rào chắn, đặt biển cảnh báo và biển cấm lưu thông nhằm ngăn người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Lực lượng quân sự xã, Đồn Biên phòng Làng Ho và Công an xã Kim Ngân cũng phối hợp hỗ trợ học sinh qua các ngầm tràn, bảo đảm an toàn trong quá trình di chuyển.

Đồng thời, chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tự ý đi qua các ngầm tràn khi nước dâng cao, chảy xiết, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn trong thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp.

Dưới đây là một số hình ảnh sạt lở đất trên Quốc lộ 9C, các ngầm tràn ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, một số bản bị chia cắt ở xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị:

Đất đá sạt xuống phủ kín mặt đường tại Km28 Quốc lộ 9C, đoạn chạy qua địa bàn xã Kim Ngân tỉnh Quảng Trị

Các ngầm tràn ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn tại xã Kim Ngân

Một số bản bị chia cắt ở xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị