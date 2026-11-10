Quảng Trị mưa lớn gây sạt lở đường, nhiều ngầm tràn ngập gây chia cắt

Mưa lớn gây sạt lở 6.000 - 7.000m3 đất đá rất lớn trên tuyến quốc lộ 9C, đoạn qua xã Kim Ngân gây ách tắc giao thông. Ảnh: TTXVN phát

Đáng chú ý, tuyến Quốc lộ 9C bị sạt lở với khối lượng đất đá hàng nghìn mét khối, gây ách tắc giao thông. Mưa lũ cũng làm hư hỏng một số công trình giao thông, trường học, nhà dân và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tính đến 11 giờ ngày 10/11, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa khu vực phía Bắc tỉnh phổ biến từ 60 - 185 mm, có nơi cao hơn như Trường Sơn 215 mm; khu vực phía Nam phổ biến từ 150 - 400 mm, riêng Hướng Sơn ghi nhận 415 mm.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến giao thông tại khu vực miền núi bị ngập sâu, một số địa bàn bị chia cắt. Trên Quốc lộ 15D, đoạn qua xã La Lay, cầu tràn ĐaKrông tại Km0+307 ngập khoảng 1 m, gây tắc giao thông. Trên Quốc lộ 9B, các ngầm tràn tại Km14, Km23 và Km25 ngập từ 30 - 50 cm. Đặc biệt, cầu tràn Ba Lòng tại Km11+240 trên tuyến ĐT.588a ngập sâu khoảng 4 m.

Tại xã ĐaKrông, có 6 điểm ngầm tràn ngập sâu từ 2 - 2,5 m, gồm tràn Ly Tôn, cầu tràn Chân Rò, tràn Đá Đỏ, tràn Tà Rẹc, tràn Làng Cát và tràn Tà Lêng, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Tại xã Ba Lòng, ghi nhận 6 điểm ngập, trong đó cầu Tà Lang ngập khoảng 2,3 m; cầu Thù Lụ và cầu Khe Vò ngập khoảng 1,7 m; các điểm còn lại ngập từ 0,2 - 0,5 m. Hiện nước tại các vị trí này đang xuống chậm. Đáng chú ý, tại xã Triệu Phong, tuyến đường vào thôn Thượng Phước ngập khoảng 0,5 m, gây chia cắt giao thông đối với hai khu vực dân cư với khoảng 250 hộ dân.

Tại xã Kim Ngân, các ngầm Cụm Còi, bản Cồn Cùng và bản Còi Đá ngập từ 30 - 50 cm, gây ách tắc giao thông. Xã Lìa có một điểm ngập tại cầu tràn Thanh Ô, mực nước khoảng 40 cm, người và phương tiện không thể qua lại. Tại xã Tà Rụt, hai điểm ngập ở cầu tràn từ A Vao vào thôn Tân Đi 2 và cầu Húc Nghì, mực nước từ 30 - 50 cm, giao thông bị chia cắt.

Ở khu vực đồng bằng, mưa lớn gây ngập một số tuyến đường và khu dân cư. Tại xã Lệ Thủy, đường Hùng Vương ngập từ 30 - 50 cm; khu tái định cư khu vực 3 Thượng Giang ngập từ 20 - 30 cm. Riêng tại xã Khe Sanh, một số ngầm tràn ở các thôn Ván Ri, Cu Dong và Ruộng từng ngập từ 0,5 - 0,8 m, nhưng đến thời điểm báo cáo nước đã rút, giao thông trở lại bình thường.

Mưa lớn cũng gây thiệt hại đối với hệ thống giao thông và một số công trình hạ tầng. Trên Quốc lộ 9C, tại Km30+900, đoạn qua xã Kim Ngân, xảy ra sạt lở taluy dương với khối lượng đất đá ước tính khoảng 6.000 - 7.000 m3, gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đang huy động máy móc đến hiện trường để xử lý, khắc phục sự cố.

Tại xã Cồn Tiên, một tràn qua đường và một cống qua đường bị xói lở, hư hỏng. Tuyến đê biển Vĩnh Thái, đoạn giữa hai thôn Vĩnh Thái và Tân Mỹ, tiếp tục bị xói lở do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi.

Về thiệt hại dân sinh, tại xã Bến Hải có một nhà dân bị tốc mái, diện tích nuôi tôm của 6 hộ dân bị ngập. Trong lĩnh vực giáo dục, có 4 điểm trường bị tốc mái, hư hỏng nhà để xe, gồm 3 điểm tại xã Cửa Việt và một điểm tại xã Kim Ngân. Các địa phương đang tiếp tục kiểm tra, rà soát, thống kê thiệt hại để có phương án khắc phục.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, lúc 10 giờ ngày 10/11, lũ trên phần lớn các sông tại Quảng Trị đang xuống chậm. Tuy nhiên, mực nước hạ lưu sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn đạt 4,42 m, chỉ còn cách mức báo động 2 khoảng 0,08 m và đang tiếp tục lên. Dự báo trong những giờ tới, lũ tại trạm Thạch Hãn có khả năng đạt đỉnh trên mức báo động 2, sau đó xuống chậm.

Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, công an, dân quân và các lực lượng tại chỗ kiểm tra những tuyến đường bị ngập, khu vực sạt lở, ngầm tràn nguy hiểm; bố trí lực lượng cảnh giới, rào chắn và hướng dẫn phân luồng giao thông.

Các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất, chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là tại những địa bàn miền núi có nguy cơ bị cô lập, chia cắt. Đồng thời, khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, hư hỏng công trình giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất của người dân.