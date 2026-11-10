Quảng Trị: Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt tại một số tuyến đường

Tổng lượng mưa ở phía Bắc tỉnh phổ biến từ 50 - 160mm; phía nam tỉnh phổ biến từ 100 - 300mm. Trên tuyến biên giới đất liền, từ tối 09/11 đến sáng 10/11/2026, các xã biên giới có mưa vừa, mưa to, lượng mưa trung bình 150 - 200mm; mực nước sông Sê Pôn dâng cao khoảng 3m. Mưa lớn gây ngập 10 điểm tại các xã Kim Ngân, Lìa, Tà Rụt, Đa Krông và La Lay.

Sạt lở xảy ra tại Km30/Quốc lộ 9C trên địa bàn xã Kim Ngân gây ách tắc giao thông. Ảnh: BĐBP tỉnh Quảng Trị

Trong đó, xã Kim Ngân có 4 điểm ngập tại ngầm bản Cồn Cùng, ngầm bản Còi Đá, Km25 và Km23 Quốc lộ 9B; xã Lìa có cầu tràn Thanh Ô; xã Tà Rụt có cầu tràn từ A Vao đi thôn Tân Đi 2 và cầu Húc Nghì; xã Đa Krông có cầu tràn Đá Đỏ, Ly Tôn; xã La Lay có cầu tràn Khánh Trang tại Km1/Quốc lộ 15D. Mực nước tại các vị trí ngập từ 0,3 đến 3m, riêng cầu tràn Khánh Trang ngập cao hơn mặt cầu 1,1m. Tất cả các điểm trên đều không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Đặc biệt, tại Km30 thuộc Quốc lộ 9C, xã Kim Ngân xảy ra sạt lở taluy dương dài khoảng 150m, khối lượng đất đá khoảng 6.000m³, hiện người và phương tiện không thể lưu thông. Tại xã Kim Ngân và xã Cửa Việt, nhà để xe tại các điểm trường bị tốc mái, hư hỏng.

Nước to và chảy xiết qua các ngầm km25 thuộc bản Khe Giữa, km14 thuộc bản Ngân Thủy, ngầm Cụm Còi, xã Kim Ngân (Quảng Trị). Ảnh: BCH phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị

Đến nay, các đơn vị, địa phương đã triển khai lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, lực lượng dân quân, công an và các lực lượng tại chỗ; bố trí phương tiện, trang thiết bị, vật tư cần thiết, sẵn sàng tiếp cận, hỗ trợ, cứu trợ người dân tại các khu vực bị ngập sâu, cô lập, chia cắt, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; kiểm tra các tuyến giao thông, cầu, cống, ngầm, tràn, khu vực thường xuyên ngập sâu, nước chảy xiết; bố trí lực lượng cảnh giới, rào chắn, phân luồng, kiểm soát người và phương tiện khi có mưa, lũ; kiên quyết không để người dân qua lại tại các khu vực không bảo đảm an toàn…

BĐBP cùng địa phương lập rào chắn tại những điểm ngập lụt, ngăn ngừa người và phương tiện qua lại nơi nguy hiểm. Ảnh: BĐBP tỉnh Quảng Trị

Tại hai tuyến biên giới, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến thời tiết; thông báo cho chủ tàu, thuyền trưởng, chủ động phòng, chống và có phương án ứng phó với thời tiết cực đoan.

Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì 372 cán bộ, chiến sĩ, 28 phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống. Triển khai 10 tổ công tác với 27 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng thiết lập cảnh báo tại các khu vực ngập lụt, sạt lở; tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không lưu thông những vị trí nguy hiểm, không ra suối đánh bắt cá, không đi vào rừng khi thời tiết đang mưa lũ nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người dân trên các khu vực biên giới.