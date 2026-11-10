Quảng Trị: Mưa lớn gây ngập sâu nhiều ngầm tràn, lũ trên sông tiếp tục dâng

Mưa lớn khiến nước lũ tràn qua cầu, gây chia cắt giao thông tại một số khu vực ở Quảng Trị. ﻿Ảnh: VP BCH PTDS tỉnh Quảng Trị.

Nguy cơ chia cắt giao thông và sự cố trên biển

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tính đến 5h ngày 10/11, mưa lớn vẫn diễn biến phức tạp, tập trung ở phía Nam tỉnh. Trong 24 giờ trước đó, lượng mưa phổ biến tại khu vực phía Bắc từ 50-160mm, phía Nam từ 100-300mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn như Hướng Sơn 402mm, Vĩnh Ô 364mm, Trường Sơn 247mm.

Dự báo trong những giờ tiếp theo, vùng núi phía Nam tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm. Mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở miền núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp tiếp tục gia tăng.

Đáng chú ý, mực nước trên nhiều sông vẫn ở mức cao. Lúc 4h ngày 10/11, sông Kiến Giang tại Lệ Thủy đạt 2,44m, vượt báo động 2 là 0,24m; sông Hiếu tại Đầu Mầu vượt báo động 2 là 0,10m. Tại trạm Đông Hà, mực nước sông Hiếu ở mức 2,95m, chỉ thấp hơn báo động 2 khoảng 0,05m.

Trên sông Thạch Hãn, mực nước tại trạm cùng tên đạt 3,43m, cao hơn báo động 1 là 0,43m và tiếp tục có xu hướng lên. Cơ quan chức năng dự báo lũ tại đây có thể đạt đỉnh trên báo động 2 trong khoảng 6-12 giờ tiếp theo. Trong khi đó, lũ trên các sông Gianh, Bến Hải và một số khu vực thượng nguồn đang xuống chậm.

Nước lũ dâng cao, nhấn chìm khu vực ven sông tại Quảng Trị, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt và chia cắt giao thông. Ảnh: VP BCH PTDS tỉnh Quảng Trị.

Mưa lớn kết hợp với nước sông dâng đã khiến giao thông tại một số khu vực miền núi bị ảnh hưởng. Riêng xã Đakrông có 6 điểm ngầm tràn ngập sâu từ 2-2,5m, gồm tràn Ly Tôn, cầu tràn Chân Rò, tràn Đá Đỏ, tràn Tà Rẹc, tràn Làng Cát và tràn Tà Lêng. Đây là những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao khi nước chảy xiết, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Không chỉ trên đất liền, thời tiết trên biển cũng diễn biến bất lợi. Vùng biển Quảng Trị có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Trong các cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh. Toàn tỉnh hiện có 8.623 phương tiện với 24.195 lao động hoạt động trên biển; các phương tiện đã được thông tin về diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.

Đáng chú ý, gió lớn, sóng mạnh đã gây sự cố đối với tàu Seatrek mang quốc tịch Singapore tại khu vực cảng than Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch. Tàu có 21 thuyền viên, chở 60.680 tấn than phục vụ nhà máy. Trong quá trình neo đậu, hệ thống dây buộc tàu vào bờ ở khu vực giữa thân tàu bị đứt, chỉ còn dây neo ở phần mũi và lái.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Roòn đã cử 5 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Hòn La và lực lượng tại cảng gia cố hệ thống dây neo. Đến thời điểm báo cáo, sự cố đã được khắc phục, tàu duy trì nổ máy để bảo đảm an toàn và chủ động xử lý tình huống. Cơ quan chức năng cũng đề nghị Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II sẵn sàng phương án hỗ trợ khi cần thiết.

Quốc lộ 9C bị sạt lở tại Km28. Ảnh: VP BCH PTDS tỉnh Quảng Trị.

Giăng dây cảnh báo, rà soát phương án an toàn hồ đập

Trước diễn biến thiên tai, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 9/11/2026, yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, tăng cường kiểm tra những khu vực xung yếu, chủ động bố trí lực lượng và phương tiện để hỗ trợ người dân khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Tại các tuyến đường thường xuyên ngập sâu, cầu, cống và ngầm tràn có dòng nước chảy xiết, lực lượng chức năng được bố trí cảnh giới, rào chắn, phân luồng giao thông; kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khu vực không bảo đảm an toàn. Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, công an, dân quân và các đơn vị tại chỗ luôn trong trạng thái sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn tại những địa bàn có nguy cơ bị cô lập.

Cùng với đó, các đơn vị quản lý hồ, đập và chính quyền địa phương tiếp tục kiểm tra hiện trạng công trình, rà soát phương án ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn hồ chứa và vùng hạ du. Hiện 35 hồ, công trình thủy lợi do đơn vị tại khu vực Quảng Bình quản lý đạt 90,74% dung tích thiết kế; 17 công trình tại khu vực Quảng Trị đạt 76,54%; 220 công trình do địa phương quản lý đạt 86,02%.

Đến 5h ngày 10/11, các địa phương, đơn vị vẫn đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại do mưa lũ. Trong bối cảnh mưa lớn chưa dứt, nhiều sông còn duy trì mực nước cao, việc kiểm soát chặt các điểm ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở và chủ động bảo đảm an toàn cho người dân. Vì vậy, bên cạnh sự chủ động của chính quyền và lực lượng chức năng, người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không đi qua các khu vực bị ngập sâu, nước chảy mạnh, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.