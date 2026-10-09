Quảng Trị: Một ngư dân mất tích khi chìm tàu cá ở cửa Gianh

Các tàu cá ngư dân địa phương tìm kiếm ngư dân phường Bắc Gianh mất tích trong chiều 9/10. (Ảnh: HN)

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Ngọc Lụa (sinh năm 1992), trú tại tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Bắc Gianh trình báo, ngày 8/10, chồng của bà là ông Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1986) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QB-93230-TS ra khơi làm nghề lồng bẫy ghẹ.

Đến gần 12 giờ ngày 9/10, khi đang di chuyển vào cửa Gianh thì tàu cá QB-93230-TS bị sóng to gió lớn làm chìm tại vị trí cách bờ khoảng 3,5 hải lý.

Sau khi xảy ra vụ việc, tàu cá QB-98190-TS do ông Nguyễn Ngọc Hương (tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Bắc Gianh) làm chủ đã tiếp cận, cứu nạn được 3 thuyền viên, riêng ông Nguyễn Mạnh Cường hiện vẫn mất tích.

Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có biện pháp tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn; thông báo, kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trong khu vực xảy ra vụ việc tìm kiếm người bị nạn; đồng thời huy động các tàu khác trong bờ xuất phát phối hợp tìm kiếm người mất tích.

Được biết, khu vực biển xảy ra vụ chìm tàu cá và ngư dân mất tích hiện có sóng to gió lớn nên ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm cứu nạn ngư dân đang mất tích.