Quảng Trị: Mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại phường Quảng Trị

Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: XUÂN DIỆN)

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin khu vực thi công công trình nghi có hài cốt liệt sĩ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật của bộ đội như: tăng, hòm đạn, hộp đạn AK, ba-lô... Mở rộng phạm vi tìm kiếm, đơn vị phát hiện nhiều xương ống chân, xương đùi, đốt sống... nằm xen lẫn trong gạch, đá và quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tri ân các liệt sĩ vừa được quy tập tại khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị. (Ảnh: XUÂN DIỆN)

Sau khi quy tập, các hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành Cổ Quảng Trị và được tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo.

Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị. (Ảnh: XUÂN DIỆN)

Hiện, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực trên.