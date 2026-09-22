Quảng Trị mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Dốc Miếu và khu phố Thành Cổ

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đến khu vực Dốc Miếu, xã Gio Linh kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm hài cốt 11 liệt sĩ đặc công đã chiến đấu và hy sinh trong trận đánh ngày 29-4-1965.

Theo thông tin từ các nhân chứng và quá trình nghiên cứu, xác minh, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Đội tìm kiếm, quy tập HCLS số 2, Phòng Chính trị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng khảo sát, khoanh vùng khu vực nghi có phần mộ của 11 liệt sĩ. Từ ngày 16-9 đến nay, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm tại khu vực này.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị kiểm tra, chỉ đạo triển khai tìm kiếm hài cốt 11 liệt sĩ đặc công hy sinh trong trận đánh ngày 29-4-1965 tại khu vực Dốc Miếu.

Đội tìm kiếm, quy tập HCLS số 2, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tiến hành tìm kiếm hài cốt 11 liệt sĩ đặc công hy sinh trong trận đánh ngày 29-4-1965.

Dốc Miếu từng là địa bàn diễn ra nhiều trận chiến đấu ác liệt trong chiến tranh. Sau hơn 60 năm, địa hình có nhiều thay đổi, dấu tích chiến tranh bị thời gian và hoạt động sản xuất của người dân làm biến dạng, che lấp, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm. Tại hiện trường, đoàn công tác kiểm tra thực tế khu vực tìm kiếm, nghe báo cáo tiến độ, kết quả khảo sát, thu thập thông tin và những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì của cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập HCLS số 2 và các lực lượng tham gia.

* Cùng ngày, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; kiểm tra, nắm tình hình và động viên cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập HCLS số 2 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị kiểm tra, nắm tình hình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị.

Trước đó, nhận được thông tin tại khu vực thi công công trình trong khuôn viên Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành Cổ Quảng Trị, thuộc khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị, có dấu hiệu liên quan đến HCLS, Đội tìm kiếm, quy tập HCLS số 2 đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật của bộ đội như tăng, hòm đạn, hộp đạn AK, ba lô... Mở rộng phạm vi tìm kiếm, đơn vị phát hiện nhiều xương ống chân, xương đùi, đốt sống... xen lẫn trong gạch, đá; qua đó quy tập được 6 HCLS.

Sau khi quy tập, các HCLS được đưa về quàn tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành Cổ Quảng Trị. Cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo. Hiện Đội tìm kiếm, quy tập HCLS số 2 đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực.