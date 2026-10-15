Quảng Trị mở 'luồng xanh' gỡ khó cho 12 dự án trọng điểm 200.000 tỷ đồng

Hạ tầng giao thông được đầu tư nhằm mở rộng không gian phát triển. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Tỉnh Quảng Trị đang tập trung giải quyết các vướng mắc về quy hoạch, thủ tục đầu tư, môi trường, vật liệu xây dựng và giải phóng mặt bằng nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, triển khai các dự án đầu tư lớn trên địa bàn.

Theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị, tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho 12 dự án thuộc các lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và phát triển đô thị, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 200.000 tỷ đồng. Các cơ quan chuyên môn được yêu cầu rà soát từng dự án, xác định rõ nội dung còn vướng, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý; những vấn đề thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết, tránh tình trạng hồ sơ kéo dài do sự phối hợp thiếu đồng bộ.

Để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, tỉnh Quảng Trị triển khai cơ chế “luồng xanh 24 giờ” đối với nhóm thủ tục ưu tiên và “luồng xanh 60%” nhằm cắt giảm tối thiểu 60% thời gian giải quyết đối với các thủ tục thuộc diện áp dụng. Các cơ quan liên quan được tỉnh chỉ đạo phải tăng cường phối hợp, chủ động xử lý hồ sơ theo thẩm quyền và thực hiện các phần việc có thể tiến hành đồng thời, bảo đảm tiến độ nhưng không bỏ qua yêu cầu pháp lý.

Một trong những dự án được ưu tiên tháo gỡ thủ tục, vướng mắc là Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò-hồ Thác Chuối, có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 16.234 tỷ đồng, quy mô khoảng 167,48ha, thuộc các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn. Dự án định hướng hình thành tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí gắn với cảnh quan tự nhiên, dự kiến phục vụ khoảng 3 triệu lượt khách mỗi năm. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, tạo cơ sở tiếp tục hoàn thiện các thủ tục triển khai.

Tuy nhiên, báo cáo đánh giá tác động môi trường và những nội dung liên quan đến cơ chế đặc thù về vật liệu xây dựng vẫn cần được xử lý để bảo đảm điều kiện triển khai dự án theo kế hoạch. Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xác định rõ trách nhiệm xử lý từng nội dung còn tồn tại.

Trong lĩnh vực phát triển đô thị, các dự án khu đô thị hỗn hợp tại trung tâm Đồng Hới, ven biển Nhật Lệ và phía Tây sông Lệ Kỳ còn gặp vướng mắc trong đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường và giải phóng mặt bằng. Một số khó khăn liên quan đến tranh chấp đất đai, người sử dụng đất chưa phối hợp, di dời mồ mả và điều chỉnh quy hoạch, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và nhà đầu tư.

Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công tại Dự án cảng hàng không Quảng Trị. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy nhanh việc rà soát hồ sơ đất đai, xác định giá đất làm cơ sở xây dựng phương án bồi thường, đồng thời phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thu hồi đất.

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các nhà đầu tư phải chủ động bố trí nguồn lực, phối hợp với địa phương thực hiện đầy đủ các thủ tục, nghĩa vụ liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; không để việc chuẩn bị chậm trễ làm ảnh hưởng tiến độ chung của dự án.

Cùng với các dự án đang triển khai thủ tục, những dự án du lịch, nghỉ dưỡng tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng như dự án hang Thắng, hang Rục Mòn-hồ Yên Phú và khu vực hồ Thác Chuối đang tiếp tục được tỉnh Quảng Trị hoàn thiện hồ sơ, lập quy hoạch và lựa chọn đơn vị tư vấn. Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát tiến độ, xác định rõ thủ tục còn thiếu và chủ động phối hợp giải quyết theo thẩm quyền./.