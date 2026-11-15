Quảng Trị 'mở cửa' đón nhà đầu tư với danh mục 103 dự án ưu tiên

Mở rộng cánh cửa đón nhà đầu tư

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo mới ký ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục 103 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030. Danh mục tập hợp các dự án thuộc nhiều lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, đồng thời cung cấp thông tin cụ thể về địa điểm, quy mô và nhu cầu đầu tư, tạo điều kiện để các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp cận, nghiên cứu và lựa chọn cơ hội hợp tác tại Quảng Trị.

Khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, khám phá là một trong những hướng được Quảng Trị chú trọng trong danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư. (Ảnh: T.L)

Theo danh mục được phê duyệt, 103 dự án được phân chia thành 7 nhóm lĩnh vực, gồm: năng lượng 2 dự án; logistics 3 dự án; du lịch, dịch vụ và thương mại 38 dự án; nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao 7 dự án; công nghiệp, khu/cụm công nghiệp và hạ tầng sản xuất 32 dự án; đô thị, nhà ở và thương mại 16 dự án; y tế, chăm sóc sức khỏe và nghiên cứu 5 dự án.

Cơ cấu danh mục cho thấy định hướng thu hút đầu tư của Quảng Trị tập trung vào nhiều lĩnh vực có tiềm năng phát triển, từ sản xuất, công nghiệp, năng lượng, logistics đến du lịch, dịch vụ, phát triển đô thị và các lĩnh vực phục vụ đời sống xã hội. Qua đó, tỉnh hướng đến đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, khai thác lợi thế từng khu vực và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Đáng chú ý, du lịch, dịch vụ và thương mại là lĩnh vực có số lượng dự án nhiều nhất với 38 dự án. Đây cũng là nhóm ngành có nhiều dư địa phát triển nhờ lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan, văn hóa, lịch sử và hệ thống điểm đến đặc sắc của Quảng Trị.

Phát triển hạ tầng công nghiệp, năng lượng và sản xuất là những lĩnh vực được Quảng Trị ưu tiên thu hút đầu tư trong giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: M.P)

Trong danh mục có nhiều dự án đáng chú ý như: Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí kết hợp sân golf Chà Nòi; Khu du lịch dịch vụ Mũi Trèo - Rú Bàu; Khu du lịch sinh thái Bàu Tró - Tà Puồng; Công viên du lịch mạo hiểm Hung Trâu (Hung Tru)... Các dự án hướng đến phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, từ nghỉ dưỡng, sinh thái, thể thao đến khám phá, trải nghiệm, góp phần khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch của từng địa bàn.

Bên cạnh đó, nhóm công nghiệp, khu/cụm công nghiệp và hạ tầng sản xuất với 32 dự án cũng mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực sản xuất, chế biến, công nghiệp hỗ trợ và phát triển hạ tầng công nghiệp.

Đại diện UBND tỉnh Quảng Trị, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và Tập đoàn T&T trao đổi, ký kết hợp tác phát triển mạng đường bay, xúc tiến thương mại, du lịch và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: M.P)

Các dự án được bố trí tại nhiều khu vực, trong đó có Khu kinh tế Hòn La, Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu, Khu công nghiệp Cam Liên và các địa bàn có định hướng phát triển cụm công nghiệp. Đáng chú ý, danh mục có nhiều dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất và mặt bằng sản xuất, kinh doanh để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Ở lĩnh vực nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao, 7 dự án được đưa vào danh mục nhằm thúc đẩy sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ. Đây cũng là hướng đi nhằm khai thác hiệu quả lợi thế về đất đai, điều kiện tự nhiên và nguồn nguyên liệu tại các địa phương.

Trong khi đó, các dự án thuộc lĩnh vực năng lượng, logistics, đô thị, nhà ở, thương mại và y tế hướng đến bổ sung hạ tầng thiết yếu, nâng cao năng lực kết nối, mở rộng không gian phát triển và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân, doanh nghiệp.

Chủ động đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư

Cùng với việc xác định các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư, UBND tỉnh Quảng Trị cũng phân công rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành và địa phương trong quá trình triển khai, với yêu cầu chủ động phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Theo đó, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện danh mục; làm đầu mối tiếp nhận thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư khảo sát địa điểm, đề xuất dự án. Đồng thời, theo dõi, tổng hợp và báo cáo định kỳ về tiến độ, kết quả vận động, thu hút đầu tư.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm công khai thông tin quy hoạch, hiện trạng mặt bằng, hạ tầng kết nối và tình trạng pháp lý của các dự án thuộc phạm vi quản lý. Cùng với đó, chủ động phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Sở Tài chính và các đơn vị liên quan được giao tham mưu bố trí nguồn kinh phí xúc tiến đầu tư theo quy định; rà soát, đề xuất chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phù hợp với quy định hiện hành.

Lễ khởi công Dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối, một trong những dự án du lịch quy mô lớn tại Quảng Trị. (Ảnh: M.P)

Một điểm đáng chú ý, phụ lục kèm theo Quyết định cung cấp khá đầy đủ thông tin về từng dự án, từ tên gọi, địa điểm, diện tích, hiện trạng sử dụng đất đến mục tiêu, nhu cầu đầu tư, mức độ phù hợp với quy hoạch, khả năng kết nối hạ tầng và hình thức lựa chọn nhà đầu tư. Đặc biệt, vị trí các dự án được tích hợp trên Google Maps, giúp doanh nghiệp thuận tiện trong việc xác định địa điểm, khảo sát thực tế và nghiên cứu phương án đầu tư.

Việc phê duyệt danh mục 103 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030 thể hiện định hướng chủ động của Quảng Trị trong quảng bá tiềm năng, lợi thế, mở rộng hợp tác và huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển kinh tế - xã hội.

Với danh mục dự án được xác định cụ thể cùng sự phân công trách nhiệm hỗ trợ từ các cơ quan chức năng, Quảng Trị kỳ vọng thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và tầm nhìn dài hạn. Qua đó, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng của các địa bàn, bổ sung nguồn lực cho phát triển hạ tầng, sản xuất, dịch vụ và tạo động lực tăng trưởng cho tỉnh trong giai đoạn 2026-2030.