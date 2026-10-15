Quảng Trị: Mâu thuẫn cá nhân, dùng súng bắn đồng nghiệp trọng thương

Đối tượng Giang tại cơ quan chức năng. Ảnh: CACC

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, ngày 3/9/2026, đơn vị tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh về việc anh Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1995, trú tại TP Hải Phòng) nhập viện cấp cứu do bị bắn hai phát súng vào vùng bụng và đùi.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định, sáng 2/9/2026, khi anh Tuấn đang ngủ tại phòng 45, khách sạn Viêng Khăm, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào, một đối tượng bịt mặt xông vào phòng, nổ súng khiến nạn nhân bị thương nặng rồi bỏ trốn.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương điều tra, xác định nghi phạm là Nguyễn Đình Giang, đồng nghiệp của nạn nhân tại Lào.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, Giang bị cáo buộc dùng súng ngắn bắn anh Tuấn, sau đó nhập cảnh trái phép về Việt Nam và di chuyển lên Lai Châu nhằm vượt biên sang Trung Quốc.

Ngày 14/9/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ Nguyễn Đình Giang. Tại cơ quan điều tra, Giang khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.