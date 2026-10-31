Quảng Trị: Lý do khiến nhà đầu tư xin trả 5,4 ha đất tại dự án khu đô thị mới

Nhà đầu tư xin trả lại 5,4 ha đất

Dự án Khu đô thị mới Lý Nhân, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị, có diện tích sử dụng đất 38,7ha, chi phí thực hiện dự án khoảng 1.833 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình (cũ) thông báo mời nhà đầu tư đăng ký hồi tháng 3/2023. Công ty TNHH Tập đoàn Vĩnh Hưng là nhà đầu tư trúng thầu dự án.

Trong đợt 1, Công ty TNHH Tập đoàn Vĩnh Hưng được giao 374.541,9m² đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Lý Nhân, trong đó, 125.239,1m² là đất ở tại nông thôn được giao có thu tiền sử dụng đất; 249.302,8m² còn lại được giao không thu tiền sử dụng đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Phối cảnh một dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Vĩnh Hưng thực hiện tại Quảng Trị.

Sau khi đối chiếu ranh giới khu đất được giao với hiện trạng và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, doanh nghiệp nhận thấy một số bất cập liên quan đến khả năng kết nối giao thông của dự án. Cụ thể, theo nhà đầu tư, khoảng 222 lô đất đã được giao cho nhà đầu tư hiện chưa có đường giao thông tiếp cận và chưa có quy hoạch hạ tầng kết nối với các trục đường quy hoạch tại khu vực lân cận.

Ngày 8/10, Công ty TNHH Tập đoàn Vĩnh Hưng đã gửi đơn kiến nghị tới UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị tháo gỡ vướng mắc về giao thông, quy hoạch tại Dự án Khu đô thị mới Lý Nhân.

Theo đơn đề nghị, doanh nghiệp được giao 374.541,9m² đất trong đợt 1 để thực hiện dự án Khu đô thị mới Lý Nhân tại xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị. Trong đó, 125.239,1m² là đất ở tại nông thôn được giao có thu tiền sử dụng đất; 249.302,8m² đất được giao không thu tiền sử dụng đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Tập đoàn Vĩnh Hưng đề nghị trả lại 54.784,4m² đất, tương đương hơn 5,4ha.

Lý do được doanh nghiệp đưa ra là qua rà soát hiện trạng và quy hoạch chi tiết, khoảng 222 lô đất phát sinh bất cập do chưa có đường giao thông tiếp cận hoặc chưa bảo đảm kết nối hạ tầng theo quy hoạch.

Theo Công ty TNHH Tập đoàn Vĩnh Hưng, khi chưa có đường giao thông kết nối, các lô đất tại những vị trí nêu trên không có lối ra vào, mặt tiền một số căn nhà không thể tiếp cận và kết nối giao thông. Doanh nghiệp cho rằng khách hàng mua nhà hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ không thể sử dụng các sản phẩm này, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ và tính thanh khoản.

Trong khi đó, dù các sản phẩm chưa đủ điều kiện để ở, sử dụng hoặc khai thác kinh doanh, nhà đầu tư cho biết vẫn phải tiếp tục đầu tư xây dựng và thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai. Theo doanh nghiệp, điều này làm tăng chi phí, kéo dài thời gian thu hồi vốn và ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của dự án.

Nhà đầu tư đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị xem xét thu hồi diện tích đất nêu trên, điều chỉnh quyết định giao đất và quyết định phê duyệt giá đất cụ thể, đồng thời tiếp tục triển khai dự án trên phần diện tích còn lại. Khi các vị trí vướng mắc được kết nối giao thông hoặc quy hoạch chi tiết được điều chỉnh, nhà đầu tư cho biết sẽ thực hiện thủ tục xin giao đất để tiếp tục triển khai.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Ngày 23/10, UBND tỉnh Quảng Trị đã có công văn số 9479/VP-NNMT giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, giải quyết nội dung đề nghị của Công ty TNHH Tập đoàn Vĩnh Hưng.

Công văn nêu rõ, UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Tập đoàn Vĩnh Hưng về việc trả lại đất tại dự án Khu đô thị mới Lý Nhân.

Trả lời Người Đưa Tin, ông Phạm Việt Phương - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vĩnh Hưng cho biết, hiện UBND tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận đề nghị của doanh nghiệp, đồng thời giao Sở Xây dựng xử lý các nội dung liên quan.

Trả lời Người Đưa Tin, ông Văn Đức Lợi - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, Sở Xây dựng đã nhận được Công văn số 9479/VP-NNMT của UBND tỉnh và đã giao bộ phận chuyên môn xem xét, giải quyết nội dung đề nghị của Công ty TNHH Tập đoàn Vĩnh Hưng.

Trước mắt, Sở Xây dựng sẽ tiến hành tổ chức cuộc họp với các Sở, nghành, đơn vị liên quan, để xem xét, xử lý kiến nghị phù hợp với quy định của pháp luật. Sở Xây dựng cũng quán triệt tinh thần là nhà nước, doanh nghiệp cùng đồng hành trong việc tháo gỡ vướng mắc dự án, nhưng không làm thâm hụt ngân sách địa phương.