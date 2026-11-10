Quảng Trị luôn chào đón và cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Vĩnh Thế, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Về phía Tổng công ty Viglacera-CTCP có ông Trần Mạnh Hữu, Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng các thành viên đoàn công tác.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: X.P

Tại buổi làm việc, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đã giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn mới.

Theo đó, Quảng Trị có nhiều dư địa phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, hạ tầng giao thông và logistics. Với lợi thế về vị trí địa lý, tỉnh đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những trung tâm năng lượng quan trọng của khu vực và cả nước.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: X.P

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: X.P

Bên cạnh lĩnh vực năng lượng, Quảng Trị hiện có các khu kinh tế, cùng hệ thống hạ tầng công nghiệp đang được quy hoạch, đầu tư và rà soát mở rộng. Hệ thống giao thông kết nối liên vùng, các tuyến đường ven biển, quốc lộ và hạ tầng kết nối với các cửa khẩu quốc tế đang từng bước được hoàn thiện.

Một trong những định hướng được tỉnh đặc biệt quan tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp và yêu cầu phát triển công nghiệp trong tương lai. Tỉnh cũng chủ động chuẩn bị lực lượng lao động có trình độ, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu của các dự án đầu tư quy mô lớn.

Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 4 khu công nghiệp. Theo Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt đến năm 2030, trên toàn tỉnh có 22 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 6.600ha và định hướng sau năm 2030, có 33 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 19.000ha.

Các đại biểu trao đổi một số nội dung về đề xuất xây dựng hạ tầng khu công nghiệp - Ảnh: X.P

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và Tổng công ty Viglacera-CTCP đã tập trung trao đổi, thảo luận các nội dung về vị trí đề xuất xây dựng hạ tầng cũng như các quy định về thủ tục đầu tư, hiện trạng, quy hoạch. Đặc biệt là chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư nhằm tăng khả năng cạnh tranh và thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp thứ cấp đầu tư vào khu công nghiệp.

Đại diện Tổng công ty Viglacera-CTCP đề xuất thêm thời gian để tiến hành khảo sát, nghiên cứu kỹ lượng các phương án đầu tư nhằm tối ưu hóa và sẽ hoàn thành, báo cáo tỉnh trong tháng 11/2026.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Quảng Trị luôn chào đón và cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư - Ảnh: X.P

Trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển của địa phương, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn Tổng công ty Viglacera-CTCP sẽ quan tâm nghiên cứu, khảo sát các cơ hội đầu tư phù hợp, đồng thời khẳng định, Quảng Trị luôn chào đón và cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và tầm nhìn dài hạn đến tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh.