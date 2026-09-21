Quảng Trị: Lực lượng quân sự xã Kim Phú giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Kim Phú và các lực lượng trên địa bàn đang tiến hành giúp bà con nhân dân thu hoạch lúa chạy lũ

Theo đó, trong hai ngày 19 và 20/9, Ban CHQS xã Kim Phú, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tổ chức lực lượng vào bản Yên Hợp, cùng nhân dân tranh thủ thời gian thời tiết thuận lợi để thu hoạch lúa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Được biết, mặc dù đường vào bản còn nhiều khó khăn, ruộng đồng sình lầy, việc thu hoạch, vận chuyển lúa gặp không ít trở ngại, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Kim Phú và các lực lượng vẫn tích cực, khẩn trương cùng bà con xuống đồng.

Người cắt lúa, người gom, người vận chuyển, từng phần việc được phối hợp nhịp nhàng, tranh thủ từng giờ thời tiết tạnh ráo để đưa lúa về nơi an toàn. Với tinh thần “bám địa bàn, sát nhân dân”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang xã Kim Phú không chỉ giúp người dân giảm bớt khó khăn trước mắt mà còn góp phần bảo vệ thành quả lao động sau nhiều tháng gieo trồng.

Lực lượng chức năng chung tay cùng bà con bản Yên Hợp thu hoạch lúa

Những bó lúa được đưa về an toàn trong thời điểm mưa lũ là sự động viên thiết thực, giúp bà con thêm yên tâm, từng bước khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Trong điều kiện mưa lũ còn diễn biến phức tạp, sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Kim Phú cùng các lực lượng trên địa bàn đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương trợ, sẻ chia với nhân dân. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sẵn sàng có mặt ở những nơi nhân dân cần…