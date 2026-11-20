Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự chung tay, trách nhiệm của ngành Y tế. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh

Theo chương trình, giai đoạn 2026-2027, tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai đợt luân phiên đầu tiên với 94 bác sĩ, hỗ trợ 51 xã, phường có nhu cầu.

Dự kiến từ tháng 12/2026, các bệnh viện được phân công sẽ đồng loạt triển khai kế hoạch đưa bác sĩ về các trạm y tế cấp xã.

Đội ngũ bác sĩ được luân phiên về xã sẽ trực tiếp khám, chữa bệnh ban đầu; hỗ trợ quản lý các bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai; đồng thời hướng dẫn chuyên môn, đào tạo thực hành và chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ nhân viên y tế tuyến xã.

Việc đưa bác sĩ về công tác tại trạm y tế cấp xã có ý nghĩa quan trọng trong củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở.

Giai đoạn 2027-2030, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các đợt luân phiên căn cứ tình hình thực tế, khả năng tuyển dụng bác sĩ và nhu cầu của các trạm y tế.

Mục tiêu đến năm 2030, tỉ lệ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế cấp xã đạt trên 20%.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, việc đưa bác sĩ về công tác tại trạm y tế cấp xã có ý nghĩa quan trọng trong củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở, nhất là đối với địa bàn còn nhiều khó khăn.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn, nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, giảm tình trạng phải đi xa, vượt tuyến để khám, chữa bệnh thông thường.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế, các bệnh viện và đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch luân phiên cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ, nội dung hỗ trợ chuyên môn, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương; triển khai thực chất, tránh hình thức.

Các bệnh viện cần phát huy vai trò hỗ trợ, tạo điều kiện về chuyên môn và hậu phương để các bác sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.