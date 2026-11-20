Tại hội nghị này, bà Diệp Thị Minh Quyết, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị cho biết: Việc bổ sung bác sĩ cho các trạm xuất phát từ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, nhất là ở vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Toàn cảnh hội nghị triển khai chương trình luân phiên bác sĩ về công tác tại trạm y tế cấp xã tại tỉnh Quảng Trị

Theo bà Quyết, thời gian bác sĩ bệnh viện làm việc tại xã cũng là dịp để nhân viên y tế của trạm được hướng dẫn thực hành, tiếp nhận kỹ thuật phục vụ công việc khám, chữa bệnh hằng ngày.

Theo kế hoạch của ngành y tế, lực lượng tham gia đợt đầu trong giai đoạn 2026-2027 gồm bác sĩ của các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế và Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Tùy nhu cầu từng trạm, bác sĩ có thể làm việc liên tục hơn một tháng hoặc đến hỗ trợ hai ngày mỗi tuần, trong đó có ngày thứ Sáu.

Với mô hình “Thứ Sáu tăng cường cho y tế cơ sở”, mỗi bệnh viện tham gia sẽ bố trí ít nhất một bác sĩ khám bệnh tại một trạm vào thứ Sáu hằng tuần.

Tại trạm, bên cạnh việc trực tiếp khám và điều trị ban đầu, bác sĩ sẽ cùng nhân viên y tế địa phương theo dõi người mắc bệnh mạn tính, chăm sóc người cao tuổi, thai phụ và trẻ em. Việc hướng dẫn chuyên môn gắn với những công việc mà đội ngũ tại chỗ phải tiếp tục đảm đương sau mỗi đợt luân phiên, từ quản lý người bệnh đến tiêm chủng, phòng dịch.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng các bác sĩ đến công tác, khám chữa bệnh tại trạm y tế cấp xã

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương lưu ý, nhiều trạm y tế còn hạn chế cả về nhân lực lẫn trang thiết bị. Khi phải lên tuyến trên để khám những bệnh thông thường, người dân mất thời gian, công sức đi lại, còn các bệnh viện phải tiếp nhận thêm người bệnh.

Ông Phương cũng yêu cầu các đơn vị xác định rõ từng trạm cần hỗ trợ việc gì để phân công bác sĩ có chuyên môn phù hợp, bảo đảm đủ người, đúng giờ khám. Bệnh viện cử người đi cũng phải duy trì hỗ trợ chuyên môn từ xa cho bác sĩ trong thời gian công tác tại xã.

Chính quyền các xã, phường có trách nhiệm phối hợp với trạm y tế thông tin để người dân biết và đến khám. Từ năm 2027 đến 2030, tỉnh sẽ căn cứ vào kết quả tuyển dụng bác sĩ và nhu cầu thực tế của từng trạm để bố trí các đợt luân phiên tiếp theo.

Mục tiêu đến năm 2030 là đưa tỷ lệ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế cấp xã lên trên 20%.