Quảng Trị: Lũ sông Sê Pôn gây ngập 9 thôn, hơn 1.500 người được di dời

Theo báo cáo của UBND xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), từ đêm 12/9 đến chiều 13/9, trên địa bàn xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 80-120mm.

Mưa lớn trên diện rộng khiến lượng nước từ nhiều khu vực tập trung về sông Sê Pôn. Đây là con sông có hướng chảy từ Việt Nam sang Lào, trong khi địa hình khu vực miền núi, biên giới và lượng nước tập trung lớn đã khiến mực nước sông dâng nhanh.

Nước sông tràn vào một số khu vực thấp trũng, ven sông và khu dân cư trên địa bàn xã Lao Bảo. Tình trạng ngập lụt tập trung tại 9/12 thôn gồm Triệu Phước, Tân Phước, Vĩnh Đông, Tân Thành, Tân Long, Làng Vây, Tân Kim, Triệu Long và Triệu Thành.

Nhiều nhà dân ở xã Lao Bảo bị ngập. Ảnh: Khắc Anh

Thống kê sơ bộ tại xã Lao Bảo cho thấy có 469 hộ với 1.713 nhân khẩu bị ngập lụt. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời 426 hộ với 1.549 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Trong đó, thôn Triệu Phước có 157 hộ bị ngập, 168 hộ với 406 nhân khẩu được di dời; Tân Phước có 40 hộ bị ngập, di dời 68 hộ với 298 nhân khẩu; Vĩnh Đông có 48 hộ bị ngập, 48 hộ với 220 nhân khẩu được di dời.

Tại Tân Long, có 32 hộ bị ngập, 36 hộ với 191 nhân khẩu được di dời; Tân Thành có 12 hộ bị ngập và 12 hộ với 54 nhân khẩu được di dời. Thôn Làng Vây có 21 hộ bị ngập, 21 hộ với 83 nhân khẩu được di dời.

Thôn Tân Kim có 8 hộ bị ngập, 8 hộ với 30 nhân khẩu được di dời; Triệu Long có 38 hộ bị ngập, 38 hộ với 155 nhân khẩu được di dời; Triệu Thành có 70 hộ bị ngập, 70 hộ với 276 nhân khẩu được di dời.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người dân. Ảnh: Khắc Anh

Đến sáng 14/9, mưa trên địa bàn xã Lao Bảo đã giảm, nước tại các khu vực thấp trũng và mực nước sông Sê Pôn đã rút hoàn toàn. UBND xã Lao Bảo tiếp tục chỉ đạo các lực lượng theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước sông và tình hình tại các khu vực xung yếu để chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND xã Lao Bảo và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã chủ động triển khai các phương án ứng phó. Ngày 13/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã ban hành Công văn số 3562/BCHPTDS về việc khẩn trương ứng phó với ngập lụt do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, yêu cầu các lực lượng triển khai phương án theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Lao Bảo được phân công bám sát địa bàn, theo dõi diễn biến mưa lũ và mực nước sông Sê Pôn. Các thôn được yêu cầu chủ động sơ tán người dân tại những khu vực ngập lụt, thấp trũng, có nguy cơ mất an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Khắc Anh

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở được huy động theo yêu cầu nhiệm vụ, chủ động lực lượng, phương tiện, vật tư và trang thiết bị để xử lý các tình huống phát sinh.

Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo được huy động hỗ trợ người dân sơ tán người và tài sản, tập trung vào các hộ ở khu vực ngập sâu, vùng trũng thấp, ven sông và những nơi có nguy cơ bị chia cắt.

Tổng cộng hơn 300 người thuộc lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở được huy động, cùng 18 cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã, 20 cán bộ Công an xã và 20 cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Các lực lượng huy động 6 xe ô tô, 2 ca nô, 1 xuồng máy, 140 áo phao, 110 phao tròn cứu hộ cùng nhiều xe gắn máy để phục vụ công tác cứu hộ, di dời người và tài sản. Ảnh: K.A.

Trong đó, Công an xã Lao Bảo bố trí 3 xe vận chuyển và 20 áo phao; Ban Chỉ huy Quân sự xã bố trí 1 xuồng máy, 100 áo phao và 100 phao tròn cứu hộ. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo huy động 1 ca nô, 3 xe ô tô, 5 xe máy, 20 áo phao và 10 phao tròn.