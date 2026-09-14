Quảng Trị: Lũ rút, khẩn trương khắc phục hậu quả

Đợt mưa lớn vừa qua đã gây 45 điểm ngập lụt tại 13 xã, phường của tỉnh Quảng Trị. Gần 500 ngôi nhà tại 4 xã, phường bị ngập từ 1 m. Trước tình hình nước lũ dâng nhanh, lực lượng chức năng đã sơ tán hơn 650 hộ, với gần 2.500 người dân tại các khu vực ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

Đến chiều 14/9, khi mưa tại khu vực phía Nam đã ngớt, chính quyền địa phương cùng các lực lượng vũ trang tập trung hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khơi thông các tuyến đường và xử lý những điểm sạt lở.

Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Quảng Trị huy động toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động cùng phương tiện, máy móc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Bến thả hoa đôi bờ sông Thạch Hãn, điểm đỗ thuyền và các di tích do đơn vị quản lý. Ảnh: UBND phường Quảng Trị

Tại xã Đakrông, cán bộ, chiến sĩ và người dân khẩn trương thu dọn đất đá, cây cối bị vùi lấp trên các tuyến đường, từng bước khôi phục giao thông. Ngay từ sáng sớm, Đồn Biên phòng Ba Nang đã triển khai lực lượng đến các điểm sạt lở, dọn bùn đất, cây cối, vệ sinh đường giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân đi lại.

Cũng trong ngày 14/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý 2 sà lan đang mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng.

Trước nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình, đặc biệt trong thời điểm mùa mưa bão, tỉnh yêu cầu chủ phương tiện khẩn trương tổ chức trục vớt, giải phóng sà lan, không để sự cố kéo dài.

Chủ phương tiện đã thuê đơn vị chuyên môn khảo sát hiện trường, đánh giá tình trạng sà lan và xây dựng phương án trục vớt. Trên cơ sở khảo sát thực tế, lãnh đạo tỉnh thống nhất phương án bơm nước khỏi khoang sà lan, sử dụng 4 phao nổi cùng hệ thống dây cáp để kéo phương tiện ra khỏi vị trí mắc kẹt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu đơn vị trục vớt khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị để triển khai ngay phương án, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và cầu đường sắt Mỹ Chánh.

Các lực lượng Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng được giao thường xuyên có cán bộ tại hiện trường, phối hợp theo dõi quá trình xử lý và kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh, không để sự cố kéo dài trong mùa mưa bão.