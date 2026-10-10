Quảng Trị: Liên tiếp phát hiện thuyền hút cát có dấu hiệu trái phép trên sông Gianh

Chiều 10/10, UBND xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị, cho biết lực lượng liên ngành địa phương vừa phát hiện một thuyền lắp máy động cơ và hệ thống ống hút có dấu hiệu hút cát trái phép trên sông Gianh chảy qua địa bàn vào rạng sáng cùng ngày. Khi bị phát hiện, người điều khiển phương tiện đã bỏ trốn.

Lực lượng liên ngành xã Tân Gianh kiểm tra phương tiện có dấu hiệu hút cát trái phép trên sông Gianh lúc rạng sáng 10/10.

Rạng sáng 10/10, trong lúc tuần tra trên sông Gianh, lực lượng liên ngành xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị, phát hiện một thuyền đang hút cát từ lòng sông lên khoang tại khu vực thôn Phù Hóa.

Cụ thể, vào lúc 3h13, tổ công tác phát hiện phương tiện có lắp máy động cơ và hệ thống ống hút đang hoạt động trên sông. Lực lượng chức năng lập tức yêu cầu dừng hoạt động, kiểm tra hiện trường, ghi nhận phương tiện, thiết bị và khối lượng cát đã khai thác.

Tuy nhiên, sau khi bị phát hiện, người điều khiển phương tiện đã bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác xác minh. Tổ công tác tiếp tục lập biên bản, xác định vị trí vi phạm, ghi nhận các dấu hiệu liên quan và bàn giao vụ việc cho Công an xã Tân Gianh tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Thuyền lắp máy động cơ và hệ thống ống hút được phát hiện đang khai thác cát tại khu vực thôn Phù Hóa, xã Tân Gianh.

Thuyền lắp máy động cơ và hệ thống ống hút được phát hiện đang khai thác cát tại khu vực thôn Phù Hóa, xã Tân Gianh.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu lực lượng chức năng phát hiện hoạt động hút cát có dấu hiệu trái phép tại khu vực thôn Phù Hóa. Trước đó, lúc 2h30 ngày 8/10, Tổ liên ngành xã Tân Gianh phát hiện ông Nguyễn Văn Hựu (33 tuổi, trú xã Tuyên Hóa) điều khiển đò lắp máy và hệ thống ống hút cát từ lòng sông lên khoang, với khoảng 15m³ cát. Người này không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.

Trước đó, rạng sáng 12/9, lực lượng chức năng cũng phát hiện ông Hoàng Minh Hiệp (46 tuổi, trú xã Tân Gianh) sử dụng thuyền gỗ hút khoảng 5,7m³ cát trên sông Gianh. Các vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Lực lượng liên ngành xã Tân Gianh phát hiện đò hút cát có dấu hiệu trái phép trên sông Gianh lúc 2h30 ngày 8/10.

Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Tân Gianh, cùng đoàn công tác tuần tra, truy quét nạn khai thác cát trái phép trên sông Gianh giữa đêm.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Tân Gianh cho biết, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Gianh tiềm ẩn nguy cơ gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng môi trường sinh thái và đời sống, sản xuất của người dân.

"Trước tình hình này, lực lượng liên ngành địa phương tăng cường tuần tra, kiểm tra cả ngày lẫn đêm, tập trung phát hiện, ngăn chặn các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, không để các đối tượng lợi dụng đêm tối và địa hình sông nước để hoạt động", ông Hải nói.

UBND xã Tân Gianh cũng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về khai thác khoáng sản; đồng thời đề nghị người dân chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng nhằm ngăn chặn vi phạm, bảo vệ tài nguyên và môi trường sông Gianh.