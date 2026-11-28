Chư tôn đức chứng minh

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Thượng tọa Thích Đạt Đức, Thượng tọa Thích Quảng Thiện - đồng Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự; chư Tăng Ni trong tỉnh.

Tham dự còn có ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các xã, phường, đặc khu và đông đảo nhân dân, Phật tử.

Lãnh đạo tham dự

Trong tiếng chuông trống Bát-nhã ngân vang hòa cùng âm hưởng trang nghiêm của nhạc lễ Phật giáo, đoàn cung rước tôn tượng Đức Phật xuất phát từ chánh điện tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang về Quảng trường tưởng niệm tại bờ Nam sông Thạch Hãn.

Mỗi bước chân trong đoàn cung rước không chỉ thể hiện lòng tôn kính đối với Đức Phật mà còn gửi gắm tâm nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc; đồng thời tưởng nhớ, tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn cung rước tôn tượng Đức Phật

Tại bờ Nam sông Thạch Hãn, Lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thả hoa đăng mang ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống tri ân và báo ân của dân tộc Việt Nam cũng như tinh thần từ bi của đạo Phật.

Trên dòng Thạch Hãn lịch sử, nơi ghi dấu những năm tháng chiến tranh bi hùng của dân tộc, những ngọn hoa đăng được thả xuống dòng sông mang theo lời nguyện cầu siêu thoát, niềm tưởng nhớ và lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập của quê hương, đất nước.

Trang nghiêm khóa lễ cầu siêu

Ánh sáng hoa đăng trên dòng Thạch Hãn không chỉ thắp lên niềm tưởng nhớ mà còn gửi gắm khát vọng hòa bình, tình yêu thương và trách nhiệm gìn giữ những giá trị thiêng liêng mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng máu xương.

Lễ cung rước tôn tượng Đức Phật, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ và thả hoa đăng là một trong những hoạt động văn hóa tâm linh ý nghĩa trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị năm 2026, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, lan tỏa những giá trị nhân văn của Phật giáo trong đời sống cộng đồng, khẳng định tinh thần đồng hành cùng dân tộc của GHPGVN.

Thả hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn

Buổi lễ khép lại trong không khí trang nghiêm, thành kính, để lại nhiều cảm xúc sâu lắng trong lòng người tham dự. Trên mảnh đất Quảng Trị từng chịu nhiều đau thương bởi chiến tranh, ánh sáng từ bi hòa cùng ánh sáng hoa đăng tưởng niệm trên dòng Thạch Hãn đã trở thành biểu tượng đẹp của tình người, của sự tiếp nối truyền thống và khát vọng hòa bình hôm nay, mai sau.