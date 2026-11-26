Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban Tổ chức; chư tôn đức Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh: Thượng tọa Thích Đạt Đức và Thượng tọa Thích Quảng Thiện (đồng Ủy viên Hội đồng Trị sự), Thượng tọa Thích Từ Luận, Thượng tọa Thích Đạo Không (kiêm Chánh Thư ký), Thượng tọa Thích Huệ Nhẫn; chư tôn đức thành viên Ban Trị sự tỉnh cùng Tăng Ni các tự viện.

Lãnh đạo chính quyền tặng hoa chúc mừng

Về phía chính quyền có ông Trần Hữu Ninh, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; ông Trần Đức Thủy, Trưởng phòng Tôn giáo và Tín ngưỡng - Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng phòng An ninh Nội địa - Công an tỉnh; đại diện các ban, ngành tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo xã Quảng Trạch cùng đông đảo Phật tử, nhân dân địa phương.

Thượng tọa Thích Đạt Đức phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Đạt Đức cho biết, làng Pháp Kệ là vùng đất giàu truyền thống lịch sử với dấu mốc hình thành từ năm 1069. Theo truyền tích dân gian, trong quá trình khai khẩn, người dân phát hiện pho tượng Phật trồi lên từ lòng đất nên phát tâm tôn thờ, lập nên ngôi chùa (dân gian thường gọi là chùa Lồi). Trải qua biến thiên lịch sử, cảnh chùa xưa dần mai một nhưng tâm nguyện phục hưng ngôi cổ tự vẫn luôn được người dân gìn giữ.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Đạo Không đã công bố Quyết định số 150/QĐ-BTS bổ nhiệm Đại đức Thích Chơn Ngôn (thế danh Lê Văn Tuyên, sinh năm 1993) đảm nhiệm trụ trì chùa Pháp Kệ.

Đại đức Thích Chơn Ngôn dâng lời phát nguyện

Đón nhận trọng trách, Đại đức Thích Chơn Ngôn phát nguyện nghiêm trì giới luật, tinh tấn tu học, hoằng pháp lợi sinh và dốc lòng trùng hưng ngôi già lam; đồng thời cung thỉnh Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp chứng minh trên cương vị Viện chủ chùa Pháp Kệ.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Dương Ngọc Tú, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Quảng Trạch ghi nhận việc phục hưng chùa Pháp Kệ là nguyện vọng chính đáng qua nhiều thế hệ của nhân dân, góp phần bồi đắp đời sống văn hóa, đạo đức và củng cố khối đại đoàn kết tại địa phương.

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp đã ôn lại hành trình đầy tâm huyết từ năm 2009 khi chư tôn đức cùng chính quyền bắt đầu khảo sát, xúc tiến khôi phục lại ngôi chùa làng vốn chỉ còn dấu tích nền móng sau chiến tranh.

Hòa thượng tán thán sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân, đồng thời sách tấn Đại đức tân trụ trì nỗ lực hướng dẫn Phật tử tu học, xây dựng chùa Pháp Kệ trở thành điểm tựa tâm linh, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa quê hương.

Nghi thức niêm hương, sái tịnh và đặt đá khởi công xây dựng chùa Pháp Kệ

Cuối buổi lễ, chư tôn đức cùng đại biểu chính quyền đã cử hành nghi thức niêm hương, sái tịnh và đặt đá khởi công xây dựng chùa Pháp Kệ.

Được biết, công trình trùng hưng có tổng kinh phí dự kiến khoảng 30 tỷ đồng với các hạng mục chính: chánh điện, nhà Tổ, hai dãy nhà Tăng, đài Quan Âm, tháp chuông, tháp thờ Phật và các công trình phụ trợ.