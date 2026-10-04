Quảng Trị:Lấy mẫu nước biển tìm nguyên nhân cá chết

Đoàn kiểm tra của sở NN&MT tỉnh Quảng Trị kiểm tra thực địa

Ngày 4.10, tin từ Sở NN&MT tỉnh Quảng Trị cho hay, đoàn kiểm tra của Sở này khảo sát thực tế tại khu vực ven biển hai xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Tại bãi biển Mỗm Đá Nhảy, thôn Tân Lý, xã Đông Trạch, Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường tiến hành lấy mẫu nước biển để phân tích các chỉ tiêu theo quy định.

Cơ quan thú y không lấy mẫu cá vì cá đã phân hủy, không còn đủ điều kiện để phân tích, đánh giá. Đợt kiểm tra chỉ lấy được mẫu nước biển.

Ông Lê Kim Hoàng – Chi cục phó Chi cục TS&KN tỉnh Quảng Trị

Đợt kiểm tra có sự tham gia của các đơn vị chuyên môn về môi trường, thủy sản, thú y và quan trắc, cùng đại diện UBND hai xã, các thôn liên quan. Hoạt động này được triển khai sau khi cá chết trôi dạt vào bờ, nằm rải rác trên bãi cát, một số đã phân hủy, bốc mùi.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Kim Hoàng, Chi cục phó Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư cho biết, cá chết tập trung từ khuya 30.9 đến trưa 1.10, trên chiều dài khoảng 1,5km. Cá chủ yếu là cá mòi, kích thước khoảng 15cm.

Theo ông Hoàng, mẫu nước biển đã được Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường lấy để phân tích, dự kiến giữa tuần tới sẽ có kết quả. Đến thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng chưa xác định được nguyên nhân cá chết.

Đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu nước biển

Sáng 3.10, ghi nhận tại khu vực kiểm tra cho thấy không còn cá chết trên biển và ven bờ. Dù vậy, các địa phương vẫn được yêu cầu tiếp tục theo dõi để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Đoàn kiểm tra đề nghị UBND xã Đông Trạch, UBND xã Bắc Trạch và các đơn vị liên quan bám sát tình hình. Nếu phát sinh tình huống mới hoặc sự cố bất thường, các đơn vị phải thông báo ngay cho Sở NN&MT để xử lý.

Trước đó, khi xuất hiện cá chết dạt vào bờ biển thôn Tân Lý, chính quyền hai xã đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh. Việc lấy mẫu nước biển trong đợt kiểm tra ngày 3.10 là bước tiếp theo nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.