Quảng Trị lập quy hoạch chung 8 đô thị đến năm 2050

Người dân di chuyển trên đường tại Quảng Trị. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Theo đó, Sở Xây dựng được giao tổ chức lập quy hoạch 3 đô thị gồm: Đồng Hới, Đông Hà và Ba Đồn. Năm đô thị còn lại gồm Hoàn Lão, Quảng Ninh, Lệ Thủy, Quảng Trị và Lao Bảo do các địa phương tổ chức lập.

Trong đó, Đồng Hới và Đông Hà được xác định là hai đô thị loại II, giữ vai trò trung tâm tổng hợp, động lực phát triển ở khu vực phía Bắc và phía Nam tỉnh.

Đồng Hới là trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh, đồng thời phát triển các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tài chính, giáo dục, y tế, du lịch và logistics; là đầu mối giao thông đa phương thức, cửa ngõ kết nối Phong Nha - Kẻ Bàng với các hành lang kinh tế của tỉnh. Phạm vi lập quy hoạch đô thị Đồng Hới gồm 3 phường Đồng Hới, Đồng Thuận và Đồng Sơn, với diện tích khoảng 15.497,7 ha. Phạm vi nghiên cứu mở rộng khoảng 38.500 ha, kết nối với các khu vực Quảng Ninh, Nam Trạch, Ninh Châu, Hoàn Lão, Đông Trạch và Phong Nha.

Đối với Đông Hà, đô thị được định hướng trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ, công nghiệp, logistics và đầu mối giao thông quan trọng trên Hành lang kinh tế Đông - Tây; kết nối Quốc lộ 1, Quốc lộ 9, đường sắt Bắc - Nam và hệ thống cảng biển. Phạm vi lập quy hoạch gồm hai phường Đông Hà và Nam Đông Hà, diện tích khoảng 7.305 ha; phạm vi nghiên cứu mở rộng khoảng 62.604 ha, kết nối với các xã Cửa Việt, Triệu Bình, Nam Cửa Việt, Gio Linh, Ái Tử và Hiếu Giang, đồng thời gắn với Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và các đầu mối giao thông liên vùng.

Đô thị Ba Đồn được xác định là đô thị loại III, trung tâm tổng hợp khu vực phía Bắc tỉnh, giữ vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc và Nam sông Gianh. Đô thị định hướng phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp, logistics và du lịch, gắn với Khu kinh tế Hòn La, Quốc lộ 1A và tuyến đường ven biển. Phạm vi lập quy hoạch gồm hai phường Ba Đồn, Bắc Gianh và hai xã Nam Ba Đồn, Nam Gianh, với diện tích khoảng 16.185 ha; nghiên cứu kết nối mở rộng với các xã Quảng Trạch, Hòa Trạch, Phú Trạch và Bắc Trạch.

Đối với 5 đô thị còn lại, định hướng phát triển được xác định gắn với vai trò, lợi thế và đặc trưng từng khu vực. Hoàn Lão là đô thị vệ tinh phía Bắc, một cực phát triển trong cấu trúc Đồng Hới mở rộng; phát triển hành chính, thương mại, dịch vụ, logistics và du lịch. Phạm vi lập quy hoạch toàn bộ xã Hoàn Lão, diện tích khoảng 9.903 ha.

Quảng Ninh là đô thị vệ tinh phía Nam của Đồng Hới, là đầu mối giao thông, thương mại, trung chuyển hàng hóa, góp phần giảm tải cho Đồng Hới. Địa phương phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại III giai đoạn 2025-2030. Phạm vi lập quy hoạch toàn bộ xã Quảng Ninh, diện tích khoảng 10.027 ha.

Lệ Thủy là đô thị tổng hợp, trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ, du lịch; gắn với nông nghiệp công nghệ cao và cảnh quan sông Kiến Giang. Mục tiêu đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại III trên toàn địa giới xã, tiếp tục nâng cao chất lượng đô thị đến năm 2050. Diện tích lập quy hoạch khoảng 5.584,55 ha.

Phường Quảng Trị được định hướng đến năm 2050 trở thành đô thị loại III, trung tâm kinh tế, văn hóa, lịch sử, du lịch phía Nam tỉnh; phát triển thông minh, sinh thái, mang bản sắc “Đô thị Vì hòa bình”. Phạm vi lập quy hoạch toàn bộ phường, diện tích khoảng 7.330,49 ha; định hướng mở rộng về Hải Lăng, Diên Sanh, Mỹ Thủy, Vĩnh Định và Triệu Phong.

Lao Bảo là đô thị cửa khẩu quốc tế, trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics của tỉnh; cửa ngõ giao thương trên Hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối Việt Nam với Lào, Thái Lan và Tiểu vùng sông Mê Kông. Địa phương phấn đấu hoàn thiện tiêu chí đô thị loại III đến năm 2030, gắn phát triển kinh tế cửa khẩu với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân. Phạm vi lập quy hoạch toàn bộ xã Lao Bảo, diện tích khoảng 8.304 ha, gắn với Khe Sanh, Densavan (Lào), Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Quốc lộ 9.

Theo UBND tỉnh, quy hoạch Đồng Hới, Đông Hà và Ba Đồn được nghiên cứu kết nối các khu vực lân cận, hình thành đô thị liên kết vùng, khai thác hạ tầng chiến lược. Với 5 đô thị còn lại, nhiệm vụ quy hoạch kế thừa các đồ án đã phê duyệt, cập nhật yêu cầu phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm đồng bộ, khả thi.

Tỉnh Quảng Trị phấn đấu hoàn thành, phê duyệt 8 đồ án Quy hoạch chung đô thị trước tháng 7/2027. Các đồ án phải bảo đảm chất lượng, tính đồng bộ và thống nhất với Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh cùng các quy hoạch liên quan, làm cơ sở quản lý phát triển đô thị, thu hút đầu tư và triển khai các dự án hạ tầng, công trình động lực trên địa bàn.