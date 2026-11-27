Bí thư, chủ tịch xã cùng lên sóng livestream

Xu hướng các bí thư, chủ tịch xã "lên sóng" mạng xã hội bắt đầu xuất hiện khoảng gần một tháng qua tại tỉnh Quảng Trị. Hàng chục tài khoản livestream có sự xuất hiện của lãnh đạo địa phương với hình ảnh gần gũi, ngôn từ mộc mạc đã thu hút sự chú ý của người dân và khách thập phương.

Tại xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đoàn xã Sen Ngư vừa phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tổ chức 2 phiên livestream bán hàng với chủ đề “Chung tay quảng bá sản phẩm nông sản địa phương”.

Lãnh đạo xã Sen Ngư tham gia phiên livestream bán hàng cho người dân.

Tham gia phiên livestream có ông Đặng Đại Bàng, Bí thư Đảng ủy xã Sen Ngư; ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sen Ngư; cùng đại diện các hợp tác xã, thanh niên khởi nghiệp và 2 cựu chiến sĩ Ngô Thị Thanh Thới, Nguyễn Thị Hương. Việc lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cùng bán hàng online đã hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa giúp nông dân, góp phần tạo dựng uy tín, niềm tin cho người tiêu dùng, lan tỏa các sản phẩm đặc trưng của xã Sen Ngư.

Kết quả của 2 buổi livestream thu hút hơn 46.300 lượt xem, với hơn 2.600 đơn hàng được bán trên sóng trực tiếp. Những con số này cho thấy, livestream đang trở thành một kênh xúc tiến thương mại có khả năng tạo ra đơn hàng thực tế. Sự xuất hiện của các "đại sứ" là lãnh đạo xã giúp câu chuyện về nông sản Việt trở nên gần gũi, tin cậy hơn, tạo sự kết nối chặt chẽ giữa nhà vườn và người tiêu dùng trên môi trường số.

Kết quả của 2 buổi livestream thu hút hơn 46.300 lượt xem, với hơn 2.600 đơn hàng được bán trên sóng trực tiếp.

Trả lời Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Sen Ngư, cho biết, hoạt động livestream được tổ chức nhằm hỗ trợ các hợp tác xã, hộ sản xuất mở rộng kênh tiêu thụ, đưa nông sản và đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua nền tảng số. Hoạt động cũng nhằm phát huy vai trò của chính quyền, đoàn viên, hội viên phụ nữ trong thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế nông thôn.

Tại phiên livestream, nhiều đặc sản địa phương đạt chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao được giới thiệu như: chả cá lóc Ngư Nam, nước mắm Ngư Thủy, mực một nắng Ngư Trung, yến chưng đường phèn và cá lóc khô tẩm gia vị.

"Xã Ngư Thủy hiện có 10 sản phẩm OCOP. Đến nay, nhiều người dân đã chủ động khai thác sự ưu việt của thương mại điện tử vào bán hàng. Việc lãnh đạo xã livetream bán hàng cùng người dân đã giúp nhiều nông sản địa phương tiếp cận đến với người tiêu dùng cả nước. Điều quan trọng nhất không phải hôm nay bán được bao nhiêu sản phẩm, mà là nông dân bắt đầu học cách giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách, chốt đơn, đóng gói và chăm sóc khách hàng trên môi trường số", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Kết hợp bán hàng với việc giáo dục lịch sử

Điểm đặc biệt của các buổi livestream bán hàng tại xã Sen Ngư là sự xuất hiện của 2 nữ cựu chiến sĩ Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy anh hùng là Ngô Thị Thanh Thới và Nguyễn Thị Hương.

Phiên livestream có sự tham gia của 2 nữ cựu chiến sĩ Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy anh hùng.

Sự xuất hiện của 2 cựu chiến sĩ Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy anh hùng trong phiên livestream đã gây bất ngờ, xúc động lớn cho người xem, khi được nghe các cựu binh kể lại lịch sử anh hùng, chia sẻ những câu chuyện về truyền thống quê hương.

Theo ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Sen Ngư, buổi livestream không chỉ là buổi bán hàng đơn thuần, mà còn là nơi để địa phương giới thiệu văn hóa, lịch sử, con người vùng đất Sen Ngư.

Những câu chuyện được kể trực quan, sinh động, giúp nhắc nhở, giáo dục giới trẻ về lịch sử đấu tranh anh hùng của người dân, trong công cuộc đánh giặc ngoại xâm năm xưa, góp phần bảo vệ quê hương, đất nước.

Theo Chủ tịch xã Sen Ngư, địa phương là vùng cát trắng, còn nhiều khó khăn về điều kiện tự nhiên và thời tiết, tuy nhiên, người dân ở đây rất cần cù, chịu khó, có khát vọng vươn lên phát triển kinh tế. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục định hướng người dân lựa chọn những sản phẩm có lợi thế, đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu.

Đồng thời, xã Sen Ngư mong muốn kết nối thêm doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà phân phối để mở rộng thị trường tiêu thụ. Từ những tín hiệu tích cực từ các phiên livestream, địa phương sẽ tiếp tục duy trì tổ chức các phiên livestream khác để tiếp tục đồng hành cùng nông dân quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản trên nền tảng số.