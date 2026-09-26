Quảng Trị: Lãnh đạo tỉnh kiểm tra, khảo sát thực địa triển khai các dự án trọng điểm

Đoàn đã kiểm tra các dự án: Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy (xã Mỹ Thủy); dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn; dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị; dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến quốc lộ 1; dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1; dự án đường bộ ven biển đoạn tuyến qua khu vực cầu Cửa Tùng - Cửa Việt.

Lãnh đạo tỉnh và cùng Đoànkiểm tra tặng quà cho cán bộ, nhân viên thi công tại công trường dự án Đầu tư xây dựng Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy.

Tại dự án Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy có tổng vốn đầu tư 15.000 tỉ đồng, quy mô 685ha với 10 bến cảng, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn. Hai bến cảng số 1 và 2 đã được đưa vào hoạt động từ ngày 15/7/2026. Dự án hướng tới hoàn thành 4 bến trong năm 2027. Tuy nhiên, khoảng 145ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, liên quan đến việc tái định cư hàng trăm hộ dân, di dời hạ tầng và lăng mộ.

Dự án Đầu tư xây dựng Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy.

Cùng với việc kiểm tra Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy, đoàn công tác kiểm tra dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Tuyến đường dài hơn 21 km, có tổng mức đầu tư 1.940 tỉ đồng. Đến nay, dự án đã bàn giao 18,62 km mặt bằng, đạt khoảng 88%; giá trị xây lắp đạt 280 tỉ đồng, tương đương 24%. Dự án đang gặp khó khăn về mặt bằng, thời tiết mùa mưa và áp lực giải ngân vốn Trung ương trước ngày 31.12.2026. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu kiểm soát tiến độ hằng tuần, phấn đấu đến ngày 31.12.2026 giải ngân ít nhất 85% vốn dự án.

Theo quy hoạch, quốc lộ 15D dài khoảng 92 km, kết nối cảng Mỹ Thuỷ với cửa khẩu quốc tế La Lay. Khi hoàn thành, tuyến đường dự kiến rút ngắn khoảng 70 km vận chuyển hàng hóa so với quốc lộ 9, tạo động lực phát triển logistics, kết nối Quảng Trị với Lào và đông bắc Thái Lan.

Tại dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn yêu cầu chủ đầu tư xác định rõ trách nhiệm, thực hiện đầy đủ các cam kết trong quá trình triển khai, bảo đảm mục tiêu bay thử kỹ thuật vào ngày 15/10 theo yêu cầu đề ra. Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị có tổng mức đầu tư trên 6.000 tỉ đồng, trong đó vốn huy động từ nhà đầu tư khoảng 5.821 tỉ đồng, vốn nhà nước để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khoảng 327 tỉ đồng. Chủ đầu tư dự án là liên danh nhà đầu tư gồm T&T Group và CIENCO4, thực hiện theo phương thức đối tác công tư.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn yêu cầu đưa sân bay Quảng Trị đưa vào khai thác từ tháng 5/2027.

Ông Vương Quốc Tuấn yêu cầu chủ đầu tư cùng các lực lượng liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ ở mức cao nhất, bảo đảm bay thử kỹ thuật vào ngày 15/10 và đưa sân bay vào khai thác chính thức trong tháng 5/2027.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn cho biết: "Chủ đầu tư và các lực lượng phải bám sát, cam kết thời gian phải đảm bảo, không để trượt thêm mốc thời gian nào nữa để ra cái sân bay tầm cỡ. Chắc chắn là thời điểm khai thác sân bay này sẽ rất đông và hiệu quả".

Về công tác bảo đảm giao thông phục vụ thi công, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giao chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng Công an xã bảo đảm an ninh, trật tự, không để xảy ra hành vi cản trở quá trình thi công, vận chuyển vật liệu, máy móc phục vụ dự án. Trường hợp cần thiết, địa phương báo cáo Công an tỉnh để tăng cường lực lượng.

Ông Vương Quốc Tuấn lưu ý, việc bảo đảm giao thông phục vụ thi công không liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Các đơn vị tham gia thi công phải chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, đồng thời thực hiện tưới nước, vệ sinh đường, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.