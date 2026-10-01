Quảng Trị lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Học sinh Quảng Trị hào hứng hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026.

Ngày 1/10, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026, tạo không khí học tập sôi nổi, lan tỏa tinh thần tự học và nâng cao năng lực số trong cộng đồng.

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”, các địa phương tập trung lan tỏa tinh thần tự học, nâng cao kỹ năng số và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức trong cộng đồng.

Thúc đẩy kỹ năng số

Tại phường Đồng Thuận, lễ khai mạc có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện các trường học, học sinh và đông đảo người dân trên địa bàn.

Đại biểu tham dự lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 tại phường Đồng Thuận.

Tuần lễ diễn ra từ ngày 1-7/10, hướng tới nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về vai trò của học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong bối cảnh chuyển đổi số. Không chỉ khuyến khích người dân duy trì thói quen tự học, chương trình còn đặt yêu cầu mỗi người từng bước nâng cao năng lực số, biết khai thác công nghệ và trí tuệ nhân tạo phục vụ học tập, công việc và đời sống.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh ghi nhận những kết quả phường Đồng Thuận đạt được trong giáo dục, khuyến học, khuyến tài và chuyển đổi số thời gian qua.

Ông Nguyễn Đình Hải, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị, phát biểu tại lễ khai mạc Tuần lễ.

Phường duy trì chất lượng giáo dục, 100% cán bộ, công chức được chuẩn hóa kỹ năng số; đồng thời tích cực hướng dẫn người dân khai thác dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Đây là những nền tảng để địa phương tiếp tục mở rộng các hoạt động học tập gắn với yêu cầu của đời sống số.

Để Tuần lễ đi vào chiều sâu, Ban Chỉ đạo đề nghị Đồng Thuận tiếp tục lan tỏa tinh thần “Thực học - Thực hành”, đưa việc học và ứng dụng công nghệ trở thành hoạt động gần gũi trong đời sống. Địa phương được định hướng triển khai mô hình “Điểm hỗ trợ kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo”, hỗ trợ người dân, học sinh khai thác AI an toàn, hiệu quả, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các nguy cơ lừa đảo trực tuyến.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị trao quà cho đại diện phường Đồng Thuận tại chương trình.

Một nội dung đáng chú ý là xây dựng “Bản đồ cơ hội học tập”, số hóa danh mục và địa chỉ các cơ hội học tập, công khai thông qua mã QR để người dân dễ dàng tiếp cận. Cùng với đó, địa phương tiếp tục đổi mới hoạt động giáo dục, tăng cường trải nghiệm và ứng dụng AI trong nhà trường.

Khơi dậy tinh thần tự học

Chương trình khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của phường Nam Đông Hà có sự tham dự của đại diện Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh, lãnh đạo Sở GD&ĐT, Hội Khuyến học tỉnh cùng đại diện các trường học trên địa bàn. Việc tổ chức điểm tại Nam Đông Hà góp phần lan tỏa thông điệp học tập suốt đời từ nhà trường đến cộng đồng.

Đại biểu tham dự lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại phường Nam Đông Hà.

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”, Tuần lễ năm nay nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tiếp nhận kiến thức sang chủ động học tập và vận dụng tri thức vào thực tiễn.

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh, mỗi người có thêm nhiều phương thức tiếp cận tri thức. Điều này đồng thời đặt ra yêu cầu về khả năng lựa chọn, kiểm chứng và sử dụng thông tin một cách có trách nhiệm. Đối với học sinh, tự học không chỉ là đọc thêm tài liệu mà còn là khả năng chủ động tìm kiếm kiến thức, thực hành và sử dụng công nghệ đúng mục đích.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026.

Tuần lễ tại Nam Đông Hà vì thế hướng tới tạo động lực để cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân duy trì việc học thường xuyên. Từ nhà trường, tinh thần tự học được lan tỏa tới gia đình và cộng đồng, góp phần hình thành môi trường trong đó mỗi người đều có cơ hội cập nhật kiến thức, kỹ năng phù hợp với nhu cầu.

Gắn học với hành

Tại Trường Tiểu học và THCS Cự Nẫm, UBND xã Bố Trạch cũng tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Phan Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Bố Trạch nhấn mạnh truyền thống hiếu học và những kết quả tích cực trong công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài trên địa bàn.

Theo ông Lâm, trong bối cảnh chuyển đổi số và khoa học, công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc học không còn giới hạn trong nhà trường mà trở thành quá trình thường xuyên, liên tục, ở mọi lúc, mọi nơi. Vì vậy, mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân cần phát huy tinh thần tự học, chủ động nâng cao kiến thức và kỹ năng mới.

Từ yêu cầu đó, xã Bố Trạch định hướng các cơ sở giáo dục đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số, Học bạ số và giáo dục STEAM; đồng thời nâng cao kỹ năng sử dụng internet và trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả.

Những phần quà góp phần động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Trung tâm học tập cộng đồng, Hội Khuyến học và các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò trong xây dựng xã hội học tập, phổ biến kỹ năng số và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, thôn học tập.

Hưởng ứng Tuần lễ, đại diện Trường Tiểu học và THCS Cự Nẫm cùng học sinh phát biểu, thể hiện quyết tâm lan tỏa tinh thần tự học, chủ động tiếp cận tri thức và ứng dụng công nghệ trong học tập.

Trao quà động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên, học tốt tại xã Bố Trạch.

Dịp này, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bố Trạch trao 24 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời hỗ trợ 30 triệu đồng cho Trường Tiểu học và THCS Cự Nẫm bổ sung nguồn lực phục vụ hoạt động giáo dục.

Mở rộng cơ hội học tập

Hòa chung không khí hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, xã Hoàn Lão tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026.

Chương trình hướng tới lan tỏa tinh thần tự học, học tập thường xuyên trong cán bộ, giáo viên, học sinh và Nhân dân; đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò của kỹ năng số và khả năng ứng dụng công nghệ trong học tập, lao động, đời sống.

Cán bộ, giáo viên và học sinh xã Hoàn Lão hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026.

Tại lễ khai mạc, sự tham gia của cán bộ, giáo viên và học sinh tạo nên không khí sôi nổi, thể hiện sự hưởng ứng đối với thông điệp học tập suốt đời. Từ nhà trường, tinh thần tự học được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa đến gia đình và cộng đồng, góp phần hình thành môi trường học tập rộng mở, phù hợp với yêu cầu của thời đại số.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm “Điểm hỗ trợ kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo”. Thông qua mô hình, người dân và học sinh có cơ hội tiếp cận những công cụ công nghệ mới, tìm hiểu cách khai thác trí tuệ nhân tạo phục vụ học tập và đời sống, qua đó từng bước nâng cao năng lực số.

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại xã Hoàn Lão.

Cùng với đó, xã Hoàn Lão công bố “Bản đồ cơ hội học tập”, cung cấp thông tin về các địa điểm, hình thức và cơ hội học tập trên địa bàn. Việc số hóa thông tin giúp người dân dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn hoạt động học tập phù hợp với nhu cầu và điều kiện của bản thân.