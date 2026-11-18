Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị và ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị tặng giấy khen cho giáo viên đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi.

Chiều 18/11, tại phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị), Sở GD&ĐT Quảng Trị tổ chức bế mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông (THPT) và giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp tỉnh năm học 2026-2027.

46 giáo viên được Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi THPT và GDTX cấp tỉnh năm học 2026-2027.

Hội thi năm nay thu hút sự tham gia sôi nổi của 217 thầy cô giáo đến từ 56 đơn vị trường học và trung tâm ở 14 môn thi. Quy mô tham dự thể hiện sức lan tỏa đồng đều và toàn diện ở mọi loại hình giáo dục trên toàn tỉnh: từ 36 trường THPT công lập (chiếm 76,6% số giáo viên), 6 trường phổ thông có nhiều cấp học (10,6%), đến 8 Trung tâm GDNN-GDTX (5,0%), 2 trường THPT Chuyên (4,1%), cùng các trường Phổ thông Dân tộc Nội trú và trường liên cấp ngoài công lập.

210 giáo viên được cấp giấy chứng nhận đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi THPT và GDTX cấp tỉnh” năm học 2026-2027.

Theo Ban Tổ chức, Hội thi không chỉ là dịp đánh giá năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo mà còn là nơi hội tụ trí tuệ, kinh nghiệm và tinh thần sáng tạo; là diễn đàn để các thầy cô giao lưu, học hỏi, chia sẻ những cách làm hay, những kinh nghiệm quý trong hành trình đổi mới giáo dục.

Các giáo viên đón nhận giấy chứng nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh sau quá trình tham gia Hội thi.

Quan trọng hơn, mỗi giờ dạy, mỗi biện pháp được trình bày tại Hội thi đều mang theo một thông điệp: người thầy không ngừng học hỏi, không ngừng đổi mới để mỗi bài giảng thực sự trở thành một hành trình khám phá, khơi dậy niềm say mê và phát triển năng lực của người học.

Điểm đáng ghi nhận là nhiều giáo viên không dừng lại ở việc đề xuất giải pháp, mà đã chú trọng khảo sát thực trạng, tổ chức thực nghiệm, thu thập số liệu và đánh giá hiệu quả trước, sau khi áp dụng.

Khoảnh khắc vinh danh những giáo viên có thành tích nổi bật trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi THPT và GDTX cấp tỉnh.

Một số biện pháp còn thể hiện sự tiếp cận sâu sắc đối với yêu cầu nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, có thể kể đến: biện pháp "Ứng dụng mô phỏng 3D và AI nhằm nâng cao hiệu quả giải các bài toán tối ưu hóa cho học sinh" của thầy giáo Nguyễn Hữu Quyết, Trường THPT Lê Quý Đôn; biện pháp "Phát triển các thành tố của năng lực mô hình hóa toán học" của cô giáo Lê Thị Nhung trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; biện pháp "Xây dựng và sử dụng hệ thống học liệu số hỗ trợ học sinh đọc hiểu truyện hiện đại theo đặc trưng thể loại trong chương trình ngữ văn THPT" của cô giáo Hà Thị Thanh Huế, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp; biện pháp "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) xây dựng hệ sinh thái học từ vựng nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Tiếng Anh 10 - Global Success tại trường THPT Quảng Trị" của cô giáo Nguyễn Trương Quỳnh Trang, Trường THPT Quảng Trị...

Tại lễ bế mạc, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và quá trình chuẩn bị nghiêm túc của các giáo viên tham gia.

Các giáo viên tham gia Hội thi được ghi nhận về năng lực chuyên môn và tinh thần đổi mới trong dạy học.

"Điều quan trọng là sau Hội thi, những bài học kinh nghiệm, những phương pháp hay, những ý tưởng sáng tạo sẽ không dừng lại trong phạm vi một cuộc thi, mà tiếp tục được vận dụng, chia sẻ và lan tỏa tại mỗi nhà trường. Bởi người giáo viên giỏi không chỉ khẳng định mình trong một tiết dạy dự thi, mà còn được khẳng định qua sự tiến bộ của học sinh, qua chất lượng giáo dục và qua những giá trị bền bỉ mà mình mang lại cho nhà trường và cộng đồng", bà Lê Thị Hương khẳng định.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị trao giấy chứng nhận cho cho giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên cấp tỉnh”.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị ghi nhận sự đồng hành đầy trách nhiệm của các đơn vị đặt địa điểm thi: THPT Đông Hà, THPT Lê Lợi, THPT Chế Lan Viên, THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trung tâm GDNN-GDTX Nam Quảng Trị, THPT Phan Đình Phùng, THPT Đào Duy Từ, THPT Đồng Hới, Trung tâm GDNN-GDTX Quảng Trị và Trung đoàn 996 đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ đã góp phần quan trọng bảo đảm các hoạt động của Hội thi diễn ra thuận lợi, đúng kế hoạch. Đặc biệt Trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Quảng Trị đã đăng cai tổ chức và chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cho cả hai phần thi.

Hội thi khép lại, tạo cơ hội để đội ngũ giáo viên giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao chất lượng giảng dạy.

Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT và GDTX cấp tỉnh năm học 2026-2027 không chỉ là dịp tôn vinh những nhà giáo có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ mà còn góp phần thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn và khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp dạy học.

Hội thi tạo diễn đàn để giáo viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa những phương pháp dạy học sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Những kinh nghiệm, sáng kiến và bài học thực tiễn từ Hội thi được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa tại các cơ sở giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.