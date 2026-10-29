Quảng Trị lan tỏa mô hình an toàn số trong trường học

Đại biểu, giáo viên và học sinh Trường THCS Đồng Hải tham dự chương trình hưởng ứng chiến dịch “Không một mình năm 2026 – Kết nối không tổn thương”.

Sáng 29/10, tại Trường THCS Đồng Hải (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), Sở GD&ĐT phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình giới thiệu mô hình “5 phút cùng em” và “Đại sứ An toàn số học đường”, hưởng ứng chiến dịch “Không một mình năm 2026 – Kết nối không tổn thương”.

Đại biểu tham dự Chương trình hưởng ứng chiến dịch “Không một mình năm 2026 – Kết nối không tổn thương” tại Trường THCS Đồng Hải, tỉnh Quảng Trị.

Chương trình có nhiều hoạt động thiết thực như biểu diễn văn nghệ, trình chiếu video, giao lưu xử lý tình huống trên môi trường mạng, ra mắt nhóm “Đại sứ An toàn số học đường” và tiểu phẩm tuyên truyền “Một cuộc gọi, hai nỗi sợ”.

Bà Lê Thị Thu Hà, Phó Phòng Chính trị tư tưởng - Công tác học sinh, sinh viên Sở GD&ĐT Quảng Trị phát biểu tại chương trình.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, bà Lê Thị Thu Hà, Phó Phòng Chính trị tư tưởng - Công tác học sinh, sinh viên Sở GD&ĐT Quảng Trị nhấn mạnh, bên cạnh những lợi ích trong học tập và kết nối, Internet cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với học sinh như lừa đảo trực tuyến, dụ dỗ, đe dọa, bắt nạt trên mạng và xâm phạm thông tin cá nhân.

Ông Nguyễn Xuân Trung, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Hải phát biểu hưởng ứng Chiến dịch.

"Các cơ sở giáo dục phải tiếp tục triển khai các hoạt động hưởng ứng một cách thiết thực; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng Công an; duy trì các mô hình đã triển khai, bảo đảm mỗi học sinh đều được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết và có địa chỉ tin cậy để tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần", bà Lê Thị Thu Hà khẳng định.

Đại úy Nguyễn Nhật Hưng, cán bộ Phòng An ninh mạng (PA05) Công an tỉnh Quảng Trị hướng dẫn học sinh nhận diện nguy cơ, xử lý tình huống và tự bảo vệ mình khi tham gia môi trường mạng.

Đối với mô hình “5 phút cùng em”, việc dành thời gian trò chuyện, lắng nghe học sinh sẽ giúp giáo viên, phụ huynh kịp thời nhận biết những khó khăn, thay đổi trong tâm lý của các em. Trong khi đó, mô hình “Đại sứ An toàn số học đường” phát huy vai trò của học sinh trong lan tỏa kỹ năng sử dụng Internet an toàn, ứng xử văn minh và hỗ trợ bạn bè kết nối với người lớn đáng tin cậy.

Thông qua phần giao lưu, hướng dẫn của Đại úy Nguyễn Nhật Hưng (cán bộ phòng an ninh mạng (PA05), hơn 1400 học sinh Trường THCS Đồng Hải được tiếp cận những tình huống thực tế trên không gian mạng, nhận diện nguy cơ và tìm hiểu cách ứng phó khi gặp những lời mời kết bạn, tin nhắn hoặc cuộc gọi đáng ngờ.

Tiểu phẩm “Một cuộc gọi, hai nỗi sợ” do đội văn nghệ Trường THCS Đồng Hải biểu diễn, giúp học sinh nhận diện những nguy cơ trong đời sống số.

Điểm nhấn của chương trình là tiểu phẩm “Một cuộc gọi, hai nỗi sợ”. Với hình thức sân khấu hóa gần gũi với lứa tuổi học sinh, tiết mục đưa người xem đến với những tình huống có thể xảy ra trong đời sống số, qua đó gợi mở những nguy cơ và hệ lụy khi các em thiếu kỹ năng nhận diện, xử lý thông tin hoặc không dám chia sẻ khi gặp sự cố.

Em Cao Ngọc Thảo Linh, học sinh lớp 6.5, Trường THCS Đồng Hải hào hứng tham gia các hoạt động giao lưu, tìm hiểu kỹ năng sử dụng mạng an toàn.

Phát biểu hưởng ứng, ông Nguyễn Xuân Trung, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Hải khẳng định, nhà trường sẽ triển khai hai mô hình theo hướng thiết thực, thường xuyên, gắn với hoạt động giáo dục hằng ngày. Với quy mô 35 lớp, 1.421 học sinh tại 3 cơ sở, trường cam kết duy trì hoạt động “5 phút cùng em”, xây dựng đội ngũ đại sứ an toàn số có sự hướng dẫn của giáo viên, đồng thời thiết lập các kênh tiếp nhận thông tin để kịp thời hỗ trợ học sinh khi gặp nguy cơ trên mạng.

Việc giới thiệu hai mô hình góp phần tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng Công an, hướng đến xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, giúp học sinh tự tin học tập, kết nối và phát triển trong không gian số.