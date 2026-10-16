Quảng Trị: Lần tìm dấu tích mộ liệt sĩ hy sinh trong Mậu Thân năm 1968

Ngày 16/10, thượng tá Đinh Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Tổ trưởng Tổ nghiên cứu chuyên sâu giúp việc Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, cho biết lực lượng chức năng vừa tổ chức khảo sát, xác minh thông tin về mộ liệt sĩ tại phường Đông Hà.

Đoàn công tác gặp các nhân chứng cao tuổi để trao đổi manh mối về các liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh.

Trước đó, Tổ giúp việc đã cung cấp thông tin về các liệt sĩ hy sinh ngày 9/5/1968, kèm vị trí tọa độ trên bản đồ thuộc khu vực tại tổ dân phố Đông Giang 2, phường Đông Hà.

Đây là địa bàn từng diễn ra những trận chiến đấu ác liệt trong chiến tranh. Qua nhiều thập niên, địa hình khu vực đã thay đổi đáng kể, dấu tích chiến tranh dần bị xóa nhòa bởi thời gian và hoạt động sản xuất của người dân, khiến việc xác định vị trí mộ liệt sĩ gặp nhiều khó khăn.

Đoàn công tác khảo sát thực địa tại tổ dân phố Đông Giang 2, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để xác minh thông tin mộ liệt sĩ.

Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực có tọa độ được cung cấp, phục vụ công tác xác minh thông tin các liệt sĩ hy sinh năm 1968.

Ngay khi tiếp nhận thông tin về các liệt sĩ hy sinh cùng tọa độ trên bản đồ, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra thực địa, khoanh vùng khu vực cần xác minh, đồng thời rà soát các nguồn thông tin có liên quan để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tại hiện trường, đoàn công tác phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát thực địa, kiểm tra khu vực theo tọa độ được cung cấp. Lực lượng chức năng đồng thời gặp gỡ người cao tuổi, cán bộ qua các thời kỳ và những người dân sinh sống lâu năm tại địa phương để thu thập, đối chiếu thông tin về các phần mộ liệt sĩ.

Các thành viên đoàn công tác kiểm tra địa hình, đối chiếu thông tin bản đồ để phục vụ việc xác định vị trí mộ liệt sĩ.

Theo thượng tá Đinh Mạnh Hùng, thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục xác minh thông tin, gặp gỡ nhân chứng, đối chiếu tài liệu, bản đồ, tọa độ và những nguồn tư liệu liên quan nhằm củng cố căn cứ trước khi triển khai công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.