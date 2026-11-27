Trình diễn Flyboard nhào lộn trên không (Ảnh: HG)

Chương trình diễn ra 2 khung giờ, 17 giờ 30 đến 18 giờ 30 và 19 giờ 30 đến 20 giờ 30, bắt đầu từ 26/11, do thành viên Câu lạc bộ Thể thao nước tỉnh Thái Nguyên thực hiện, phối hợp Câu lạc bộ ca-nô tỉnh Quảng Trị và Câu lạc bộ PICKUP SUV Quảng Bình.

Mở đầu, vận động viên trên các ca-nô và mô-tô nước mang cờ Tổ quốc, pháo sáng diễu hành trên sông.

Điểm nhấn là màn kết hợp giữa Jetski và Flyboard. Các mô-tô nước liên tục tăng tốc, đổi hướng, rẽ sóng, để lại những vệt bọt trắng trên mặt sông. Vận động viên Flyboard dùng thiết bị phun nước áp lực cao gắn dưới chân để bay lên không trung, xoay người và nhào lộn trên không và dưới mặt nước. Đèn LED, pháo sáng, pháo hoa và than lửa tạo hiệu ứng nhiều màu trên mặt sông.

Hàng nghìn người dân, du khách đứng dọc 2 bờ sông Nhật Lệ theo dõi, dùng điện thoại chụp ảnh, ghi hình, lan tỏa hoạt động trên mạng xã hội. Nhiều người cho biết đây là lần đầu họ xem mô-tô nước và Flyboard, sự kết hợp giữa tốc độ và những màn bay lượn mang lại trải nghiệm mới lạ. Vì thế, các màn trình diễn của mô-tô nước Jetski tăng tốc, rẽ sóng và vận động viên Flyboard bay lượn, nhào lộn đã nhận được những tràng vỗ tay khen ngợi của người xem.

Các vận động viên điều khiển ca-nô và mô-tô nước mang cờ Tổ quốc, pháo sáng diễu hành trên sông. (Ảnh: HG)

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Trị, cùng với đêm nhạc rock hết sức sôi động vừa diễn ra và cùng với các hoạt động văn hóa, du lịch trong Tuần Văn hóa-du lịch Quảng Trị năm 2026, địa phương kỳ vọng sự kiện tạo thêm sản phẩm du lịch, thu hút du khách và kéo dài thời gian lưu trú.

Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị lần thứ nhất năm 2026, chủ đề "Rực rỡ miền kỳ quan-Linh thiêng vùng đất lửa", diễn ra từ ngày 24 đến 30/11 với 14 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch.

Các hình ảnh về trình diễn Flyboard và mô-tô nước Jetski lần đầu tiên trên sông Nhật Lệ: