Chiều 17/11, tại phường Đông Hà, Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Trị tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026 và các hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị kỳ I năm 2026.

Theo đó, Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị diễn ra từ ngày 24-30/11 với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa”. Chương trình khai mạc tổ chức vào tối 24/11, mở đầu cho 14 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, kết nối không gian từ Đồng Hới, Phong Nha - Kẻ Bàng đến Thành cổ Quảng Trị, cầu Hiền Lương - sông Bến Hải cùng nhiều điểm đến tiềm năng khác.

Trong khuôn khổ sự kiện, Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026 lần đầu tiên được tổ chức thử nghiệm với quy mô lớn, diễn ra từ ngày 27-29/11 tại khu vực Quảng trường Giải phóng (phường Quảng Trị) và Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Lễ hội quy tụ khoảng 70 phi công, kỹ thuật viên trong nước và quốc tế cùng 34 khinh khí cầu đại diện cho 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 27-29/11. Ảnh: BTC cung cấp

Tại lễ hội, người dân và du khách sẽ có cơ hội trực tiếp bay trải nghiệm cùng khinh khí cầu, ngắm nhìn toàn cảnh thiên nhiên, di tích đặc trưng của Quảng Trị từ trên cao và giao lưu với đội ngũ phi công, chuyên gia kỹ thuật.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là nghi lễ chào cờ với lá cờ Tổ quốc rộng 2.025m² tại Thành cổ Quảng Trị, kết hợp màn trình diễn của 34 khinh khí cầu đồng loạt bay ở độ cao khoảng 50m xung quanh. Khoảnh khắc này hứa hẹn tạo nên khung cảnh ấn tượng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong lòng người dân và du khách.

Về đêm, không gian khinh khí cầu thắp sáng hòa quyện cùng hàng vạn hoa đăng trên sông Thạch Hãn sẽ mang đến nhiều cảm xúc, gửi gắm thông điệp tri ân các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bên cạnh đó là chuỗi chương trình nghệ thuật, âm nhạc, giao lưu cộng đồng hằng đêm và không gian trải nghiệm văn hóa, du lịch đặc sắc. Không chỉ dừng lại ở hoạt động giải trí, hình ảnh những khinh khí cầu đa sắc màu vươn cao trên bầu trời vùng đất lửa còn mang ý nghĩa biểu tượng về hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và khát vọng vươn tới tương lai.

Bên cạnh lễ hội khinh khí cầu, Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị còn sôi động với nhiều hoạt động như: xúc tiến du lịch Ấn Độ qua điện ảnh Bollywood; không gian ẩm thực “Thiên nhiên Quảng Trị - Hương vị Tràng An”; chinh phục đồi cát bằng xe địa hình; biểu diễn mô tô nước trên sông Nhật Lệ; du lịch săn mây tại Tân Lập; nghệ thuật đường phố, trình diễn áo dài và lễ hội Yoga biển...

Theo Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Trị Hồ Văn Hoan, thông qua chuỗi sự kiện, Quảng Trị kỳ vọng kiến tạo những sản phẩm du lịch mới mẻ, khác biệt, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và độ nhận diện thương hiệu trên bản đồ du lịch quốc gia.

Đây cũng là giải pháp thu hút khách du lịch, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng doanh thu cho doanh nghiệp dịch vụ, thương mại và mở rộng cơ hội kết nối, hợp tác đầu tư. Về lâu dài, tỉnh hướng đến xây dựng thương hiệu Lễ hội khinh khí cầu mang tầm quốc tế, từng bước trở thành sự kiện thường niên góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.