Hình ảnh một Lễ hội khinh khí cầu quốc tế. Ảnh: Sở VH-TT&DL cung cấp

Chiều 17/11, tại phường Đông Hà, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026 (QTHF 2026) và các hoạt động trong Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026.

Theo thông tin tại buổi họp báo, Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 diễn ra từ ngày 24-30/11, với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa”.

Chương trình khai mạc được tổ chức vào tối 24/11, cùng 14 hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch.

Các hoạt động được kết nối trên không gian từ Đồng Hới, Phong Nha - Kẻ Bàng đến Thành Cổ Quảng Trị, cầu Hiền Lương - sông Bến Hải và những địa điểm du lịch có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin về lễ hội khinh khí cầu.

34 khinh khí cầu hội tụ trên bầu trời Quảng Trị

Điểm nhấn của Tuần Văn hóa - Du lịch là Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026, diễn ra từ ngày 27-29/11.

Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức tại tỉnh, với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”.

Theo kế hoạch, ngày 27/11, các hoạt động diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và khu vực ven sông Thạch Hãn, phường Quảng Trị. Trong hai ngày 28-29/11, lễ hội tiếp tục tại khu vực phía nam Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Lễ hội có sự tham gia của 34 khinh khí cầu, tượng trưng cho 34 tỉnh, thành phố trên cả nước sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là nghi lễ chào cờ với lá cờ Tổ quốc rộng 2.025m2 tại Thành Cổ Quảng Trị, kết hợp màn trình diễn của 34 khinh khí cầu đồng loạt bay ở độ cao khoảng 50m xung quanh.

Bên cạnh hoạt động trình diễn, người dân và du khách còn có cơ hội trải nghiệm bay cùng khinh khí cầu, ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên, các công trình và địa danh đặc trưng của Quảng Trị từ trên cao; giao lưu với phi công và đội ngũ chuyên môn kỹ thuật.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, giao lưu cộng đồng và không gian trải nghiệm văn hóa, du lịch cũng được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội.

Lãnh đạo Sở VH-TT & DL thông tin về hoạt động lễ hội.

Đặc biệt, các hoạt động về đêm với khinh khí cầu thắp sáng và hàng vạn hoa đăng trên sông Thạch Hãn được giới thiệu như một điểm nhấn của chương trình, gắn với ý nghĩa tri ân các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hướng đến thương hiệu lễ hội thường niên

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trình diễn, trải nghiệm, Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026 còn được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch khác biệt, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương.

Những khinh khí cầu đa sắc màu vươn cao trên bầu trời vùng đất lửa cũng gửi gắm thông điệp về hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và khát vọng phát triển.

Thông qua sự kiện, tỉnh Quảng Trị hướng đến nâng cao sức cạnh tranh, gia tăng độ nhận diện thương hiệu du lịch trên bản đồ du lịch quốc gia; đồng thời thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và thúc đẩy doanh thu cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại.

Lễ hội cũng được xác định là dịp để các doanh nghiệp, đối tác trong nước và quốc tế đồng hành quảng bá thương hiệu, sản phẩm, mở rộng cơ hội kết nối và hợp tác.

Về lâu dài, tỉnh kỳ vọng từng bước xây dựng thương hiệu lễ hội khinh khí cầu mang tầm quốc tế, trở thành sản phẩm du lịch được tổ chức thường niên tại Quảng Trị.

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương tăng cường tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện; tập trung xây dựng các tuyến tin, bài có chiều sâu, góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Quảng Trị.

Qua đó, quảng bá toàn diện tiềm năng, lợi thế về thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của địa phương; giới thiệu hình ảnh Quảng Trị giàu truyền thống, năng động, đổi mới và đang nỗ lực khai thác các giá trị sẵn có để phát triển du lịch.