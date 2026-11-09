Quảng Trị: Kỳ vọng từ Hội nghị ' Kết nối nguồn lực – Kiến tạo tương lai'

Từ tiềm năng đến cơ hội đầu tư thực chất

Tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, ngày 02/11/2026 tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5470/KH-UBND Tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị tại Tp.HCM. Theo đó, Hội nghị sẽ tổ chức tại Khách sạn REX, Tp.HCM vào ngày 04/12/2026, với chủ đề “Quảng Trị: Kết nối nguồn lực – Kiến tạo tương lai”.

Hội nghị dự kiến quy tụ khoảng 300–350 đại biểu, gồm lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan xúc tiến đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp FDI, quỹ đầu tư, tổ chức tài chính và đông đảo nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo chỉ đạo công tác chuẩn bị Hội nghị.

Được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị năm 2026 và Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Tp.HCM và tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026–2030, Hội nghị không chỉ là dịp giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và lợi thế của địa phương, mà còn là diễn đàn để hai bên tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác và thúc đẩy các dự án đầu tư cụ thể.

Việc lựa chọn Tp.HCM làm địa điểm tổ chức có ý nghĩa thiết thực. Đây là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và dịch vụ lớn của cả nước, nơi tập trung nhiều tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn, nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Tiếp cận trực tiếp cộng đồng doanh nghiệp tại thị trường này sẽ giúp Quảng Trị mở rộng mạng lưới đối tác, tăng khả năng tiếp cận các nguồn lực đầu tư, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và thị trường tiêu thụ.

Bốn trụ cột chiến lược – Không gian cho những dòng vốn mới

Một trong những nội dung trọng tâm của Hội nghị là giới thiệu định hướng phát triển và các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh, tập trung vào bốn trụ cột chiến lược: năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh.

Đối với lĩnh vực năng lượng, Quảng Trị định hướng thu hút đầu tư vào các dự án phát triển năng lượng, trong đó có điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối, điện khí và thủy điện. Đây là lĩnh vực được xác định có vai trò quan trọng trong khai thác tiềm năng, phát triển hạ tầng năng lượng và tạo nền tảng cung ứng năng lượng phục vụ sản xuất, kinh doanh. Tỉnh chú trọng giới thiệu những dự án có thông tin rõ ràng, phù hợp với quy hoạch và có khả năng triển khai, qua đó tạo điều kiện để các nhà đầu tư nghiên cứu, lựa chọn cơ hội hợp tác.

Trong lĩnh vực logistics, định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án dịch vụ logistics được quan tâm nhằm tăng cường năng lực kết nối, lưu chuyển hàng hóa và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc thu hút các nhà đầu tư có năng lực tham gia phát triển hạ tầng không chỉ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của các khu công nghiệp, khu kinh tế mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng hoạt động, hình thành các chuỗi cung ứng và liên kết sản xuất.

Với du lịch, Quảng Trị hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng tài nguyên, cảnh quan, văn hóa và các giá trị lịch sử để phát triển những sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh. Các dự án dịch vụ, nghỉ dưỡng, du lịch và các sản phẩm trải nghiệm là những lĩnh vực được tỉnh ưu tiên giới thiệu, mời gọi các nhà đầu tư quan tâm. Đặc biệt, việc quảng bá các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2027 tại Hội nghị sẽ tạo thêm cơ hội kết nối với các doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư và đối tác phát triển sản phẩm du lịch.

Đối với nông nghiệp xanh, tỉnh chú trọng thu hút các dự án có khả năng khai thác hiệu quả lợi thế sản xuất nông nghiệp, gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây cũng là hướng đi góp phần thúc đẩy chuyển đổi phương thức sản xuất, gia tăng giá trị nông sản và nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm địa phương.

Bốn trụ cột không tồn tại riêng lẻ mà có mối quan hệ bổ trợ, tạo nên không gian hợp tác đa dạng cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Từ phát triển hạ tầng năng lượng, logistics đến công nghiệp, dịch vụ du lịch và sản xuất nông nghiệp, Quảng Trị mong muốn thu hút những dự án có chất lượng, có năng lực triển khai và có khả năng tạo ra giá trị lâu dài cho nền kinh tế địa phương.

Ông Đỗ Văn Bình – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị trình bày công tác chuẩn bị cho Hội nghị.

Xúc tiến đầu tư phải bắt đầu từ sự sẵn sàng của dự án

Điểm đáng chú ý trong công tác chuẩn bị Hội nghị lần này là yêu cầu nâng cao chất lượng danh mục dự án và chuyển đổi phương thức xúc tiến đầu tư theo hướng có mục tiêu, có đối tác cụ thể, có kết quả đo lường được.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026–2030 phải được rà soát kỹ lưỡng về quy mô, địa điểm, tổng mức đầu tư dự kiến, hiện trạng đất đai, hạ tầng, thủ tục pháp lý và các điều kiện triển khai. Tỉnh ưu tiên những dự án có tính khả thi, mức độ sẵn sàng cao, có khả năng triển khai khi nhà đầu tư quan tâm; không đưa vào danh mục những dự án chưa xác định rõ địa điểm hoặc còn vướng mắc lớn về thủ tục, đất đai và hạ tầng.

Tại hội nghị, tỉnh Quảng Trị sẽ lựa chọn những dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến từ 500 tỷ đồng trở lên để xem xét đưa vào danh sách dự kiến trao, công bố tại Hội nghị. Các cơ quan chuyên môn đang phối hợp rà soát tình trạng pháp lý, tiến độ chuẩn bị và hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, phấn đấu có thêm nhiều dự án đủ điều kiện để xem xét công bố, trao tại sự kiện.

Định hướng này thể hiện sự chuyển biến trong tư duy xúc tiến đầu tư: không chạy theo số lượng dự án được giới thiệu, mà chú trọng chất lượng, tính khả thi và khả năng hiện thực hóa. Một danh mục đầu tư có giá trị không chỉ cần xác định được lĩnh vực và quy mô vốn, mà còn phải cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin đủ tin cậy về địa điểm, quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng và điều kiện thực hiện.

Cùng với đó, việc tăng cường đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư được xác định là nội dung quan trọng của Hội nghị. Những vấn đề liên quan đến cơ hội đầu tư, nhu cầu hợp tác, cơ chế, chính sách và khó khăn, vướng mắc trong quá trình nghiên cứu dự án sẽ được trao đổi, làm rõ trên tinh thần đồng hành, hợp tác và cùng tìm kiếm giải pháp.

Kết nối đầu tư, thương mại và du lịch trong một không gian hợp tác

Không chỉ tập trung vào thu hút các dự án đầu tư, Hội nghị còn mở rộng kết nối sang lĩnh vực thương mại và du lịch, hướng đến khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng, sản phẩm và thị trường của tỉnh.

Trong khuôn khổ chương trình, không gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm dự kiến bố trí từ 3–5 cụm gian hàng, với khoảng 30–50 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3–5 sao cùng các sản phẩm đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, gạo hữu cơ, cao dược liệu, tinh dầu và thủy hải sản khô. Hình ảnh, bản đồ, video về các điểm đến và sản phẩm du lịch cũng được giới thiệu nhằm quảng bá rộng rãi hơn hình ảnh Quảng Trị đến doanh nghiệp, đối tác và du khách.

Đặc biệt, Hội nghị kết nối cung cầu B2B giữa các nhà cung cấp của Quảng Trị với doanh nghiệp xuất khẩu, nhà phân phối tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến được tổ chức trước một ngày. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để doanh nghiệp địa phương tiếp cận trực tiếp hệ thống phân phối, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và từng bước tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng.

Cùng với đó, việc giới thiệu Năm Du lịch quốc gia 2027 sẽ góp phần mở rộng cơ hội hợp tác trong phát triển sản phẩm, dịch vụ, hạ tầng và hoạt động quảng bá điểm đến. Sự kết hợp giữa xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và xúc tiến du lịch tạo nên cách tiếp cận tổng thể, không chỉ thu hút nguồn vốn mà còn mở rộng đầu ra cho sản phẩm, gia tăng khả năng liên kết giữa doanh nghiệp và các địa phương.

Đồng hành cùng nhà đầu tư, hướng đến những giá trị dài hạn

Một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của hoạt động xúc tiến đầu tư là khả năng duy trì kết nối và đồng hành sau khi Hội nghị kết thúc. Theo kế hoạch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức khảo sát thực địa, cung cấp thông tin, hỗ trợ nghiên cứu dự án, hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư và theo dõi tiến độ triển khai các nội dung hợp tác đã ký kết.

Sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và đơn vị xúc tiến đầu tư sẽ góp phần tạo đầu mối hỗ trợ thống nhất, giúp nhà đầu tư tiếp cận thông tin, tìm hiểu điều kiện triển khai và từng bước hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Đây cũng là cơ sở để nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, xây dựng niềm tin và thúc đẩy các ý tưởng đầu tư trở thành những dự án cụ thể.

Với chủ đề “Quảng Trị: Kết nối nguồn lực – Kiến tạo tương lai”, Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị tại Tp.HCM năm 2026 mang theo thông điệp về một địa phương chủ động mở rộng hợp tác, chú trọng chất lượng dự án và sẵn sàng đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Quảng Trị kỳ vọng thông qua Hội nghị sẽ kết nối được nhiều hơn những nhà đầu tư có năng lực, uy tín; mở rộng các cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực có tiềm năng; thúc đẩy dòng vốn đầu tư vào các dự án trọng điểm, đồng thời tạo thêm động lực phát triển thương mại và du lịch.

Từ những kết nối được thiết lập, những cam kết hợp tác được hình thành và những dự án được chuẩn bị bài bản, Quảng Trị hướng đến mục tiêu biến tiềm năng thành nguồn lực, biến cơ hội thành hành động và tạo dựng những giá trị phát triển bền vững trong giai đoạn mới.