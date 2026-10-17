Quảng Trị kỳ vọng hút khách du lịch quanh năm đến với miền kỳ quan đặc sắc

Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026; Quyết định số 1558/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026; Kế hoạch số 903/KHPH-UBND-BVHTTDL ngày 13 tháng 3 năm 2026 của UBND tỉnh Quảng Trị và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phối hợp tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026; Thông báo số 450-TB/TU ngày 12 tháng 10 năm 2026 của Tỉnh ủy Quảng Trị về ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ tại phiên họp ngày 09/10/2026; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026.

Cụ thể, lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật “Rực rỡ miền kỳ quan-linh thiêng vùng đất lửa” sẽ diễn ra tối 24/11 tại trung tâm Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, xã Phong Nha.

Việc lựa chọn không gian này nhằm khai thác giá trị nổi bật của hệ thống hang động kỳ vĩ và Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng, nhất là sau khi Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đoạt 2 Giải thưởng du lịch thế giới là Vườn quốc gia hàng đầu châu Á năm 2026 và điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam 2026.

Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, kỳ I/2026 có chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan-Linh thiêng vùng đất lửa” - Ảnh: VQG PN-KB.

Điểm nhấn trong chuỗi sự kiện là Tuần lễ khinh khí cầu quốc tế-Quảng Trị 2026 dự kiến diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị trong 2 ngày 25 và 26/11 và khu vực phía nam Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải ngày 27 và 28/11.

Cùng thời gian này, các hoạt động văn hóa, ẩm thực Quảng Trị sẽ được tổ chức tại phường Đồng Hới, phường Quảng Trị và xã Bến Hải để tạo thêm không gian giao lưu, trải nghiệm cho người dân và du khách.

Tại khu vực miền núi, tuần phim lưu động với chủ đề “Điện ảnh Việt-Tự hào văn hóa, kết nối cộng đồng” dự kiến diễn ra từ ngày 24-30/11 tại một số xã, góp phần đưa các hoạt động văn hóa đến gần hơn với người dân địa phương.

Vừa có kỳ quan thiên nhiên, vừa có lịch sử hào hùng, Quảng Trị hướng đến xây dựng du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn – Ảnh: Jungle Boss.

Thông qua Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, kỳ I/2026 nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Đồng thời gắn các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam với phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, các giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên và con người Quảng Trị. Huy động, phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa, sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch; từng bước hình thành các sự kiện văn hóa, du lịch có tính định kỳ, tạo sản phẩm đặc trưng và sức hấp dẫn cho điểm đến Quảng Trị.

Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 13 – 15 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 10%, đưa du lịch đóng góp từ 10% GRDP trở lên. Chuỗi 14 tuần văn hóa – du lịch được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tăng sức hút điểm đến và tạo đà cho Năm Du lịch quốc gia – Quảng Trị 2027.