Quảng Trị kỷ luật Đảng ủy một trường THPT và 15 đảng viên

Ngày 3/11, theo thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 và 16 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị, cơ quan này đã xem xét, kết luận và quyết định thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm.

Các kỳ họp diễn ra ngày 27 và 30/10, do bà Phạm Thị Minh Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì.

Qua xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị xác định Đảng ủy Trường THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2025-2030 và một số tổ chức đảng có vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, giáo viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Những vi phạm, khuyết điểm này dẫn đến việc một số cán bộ, đảng viên, giáo viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh, gây dư luận xấu, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Trường THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2025–2030 và 10 đảng viên; cảnh cáo đối với 5 đảng viên.

Cũng tại các kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trương Đình Tùng, đảng viên Chi bộ thôn Triệu Long, thuộc Đảng bộ xã Lao Bảo, nguyên Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Long, huyện Hướng Hóa (cũ) và ông Trương Đức Cường, đảng viên, công chức Phòng Kinh tế xã Lao Bảo, nguyên công chức địa chính xã Tân Long.

Theo kết luận, hai cá nhân trên đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Liên quan đến các vi phạm này, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt mỗi người 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá hành vi vi phạm của hai đảng viên gây hậu quả rất nghiêm trọng, khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Căn cứ tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trương Đức Cường; đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trương Đình Tùng.