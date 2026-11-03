Quảng Trị kỷ luật 15 đảng viên vi phạm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. (Ảnh minh họa: HG)

Trong các ngày 27/10 và 30/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị họp kỳ thứ 15 và 16, dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Minh Huệ.

Tại các kỳ họp này, sau xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Trường trung học phổ thông Lê Trực và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị nhận thấy: Đảng ủy Trường trung học phổ thông Lê Trực nhiệm kỳ 2025-2030 và một số tổ chức đảng đã có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, giáo viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao dẫn đến một số cán bộ, đảng viên, giáo viên đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh, gây dư luận xấu đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy Trường trung học phổ thông Lê Trực nhiệm kỳ 2025-2030 và 10 đảng viên; cảnh cáo đối với 5 đảng viên.

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy đồng chí Trương Đình Tùng, Đảng viên Chi bộ thôn Triệu Long, thuộc Đảng bộ xã Lao Bảo; nguyên Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Long, huyện Hướng Hóa (cũ) và đồng chí Trương Đức Cường, đảng viên, công chức Phòng Kinh tế xã Lao Bảo; nguyên Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ thôn Long Giang thuộc Đảng bộ xã Tân Long, Công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng-Môi trường Ủy ban nhân dân xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (cũ) đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước; đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên xử phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Hành vi vi phạm của 2 đồng chí gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Trương Đức Cường; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Trương Đình Tùng.