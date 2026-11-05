Quảng Trị: Kỷ luật 15 đảng viên liên quan vi phạm thi tốt nghiệp THPT

Theo thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 và 16, diễn ra ngày 27 và 30/10 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kết quả kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Trường THPT Lê Trực và một số tổ chức đảng, đảng viên liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị kết luận, Đảng ủy Trường THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2025–2030 và một số tổ chức đảng có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, giáo viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Những vi phạm, khuyết điểm này dẫn đến việc một số cán bộ, đảng viên, giáo viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh, gây dư luận xấu đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy Trường THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2025-2030 và 10 đảng viên; cảnh cáo 5 đảng viên. Danh tính 15 người bị kỷ luật chưa được công bố.

Cũng tại các kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị xem xét việc thi hành kỷ luật đối với ông Trương Đình Tùng, nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Long, huyện Hướng Hóa cũ, và ông Trương Đức Cường, công chức Phòng Kinh tế xã Lao Bảo, nguyên công chức địa chính xã Tân Long.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xác định, trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, 2 đảng viên trên đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Cả hai đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, hành vi vi phạm của 2 đảng viên trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.