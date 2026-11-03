Quảng Trị kỷ luật 15 đảng viên liên quan sai phạm kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ngày 3/11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết vừa tổ chức kỳ họp xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Trường THPT Lê Trực và một số tổ chức đảng, đảng viên liên quan.

Trường THPT Lê Trực - nơi xảy ra gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp.

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận Đảng ủy Trường THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2025-2030 và một số tổ chức đảng có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục và rèn luyện cán bộ, đảng viên, giáo viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Những hạn chế, vi phạm này dẫn đến một số cán bộ, đảng viên, giáo viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Vụ việc gây dư luận xấu, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định khiển trách Đảng ủy Trường THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2025-2030 và 10 đảng viên; cảnh cáo 5 đảng viên khác.

Hiện danh tính của 15 người bị kỷ luật nói trên vẫn chưa được công khai. Tuy nhiên, theo nguồn tin, trong số đó ông Phạm Ngọc Hưng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi, là trưởng điểm thi tốt nghiệp tại Trường THPT Lê Trực là một trong 5 người bị kỷ luật cảnh cáo.

Trước đó, tại điểm thi Trường THPT Lê Trực xảy ra vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sau khi mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh giám thị có dấu hiệu hỗ trợ thí sinh làm bài, Công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc điều tra. Ngày 17/7, Cơ quan điều tra khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đồng thời khởi tố ông Trần Đức Lực (47 tuổi), tổ trưởng tổ toán và bà Đoàn Thị Thanh Bình (48 tuổi), giáo viên, tổ trưởng tổ văn, cùng thuộc Trường THPT Lê Trực. Hai giáo viên này được phân công làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Lê Trực. Sau đó, Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị quyết định hủy kết quả thi của 5 thí sinh liên quan vụ việc, trong đó có con của hiệu trưởng nhà trường.