Quảng Trị: Kịp thời ứng cứu 2 ngư dân gặp nạn trên biển

Video: Kịp thời ứng cứu 2 ngư dân gặp nạn trên biển. Thực hiện: NGỌC HÒA

Ngày 15-10, Đồn Biên phòng Lý Hòa nhận tin tàu cá của ông Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1970, trú tại xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) cứu vớt một ngư dân trôi dạt trên thuyền thúng, cách bờ khoảng 6 hải lý. Ngay sau đó, đơn vị cử tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận, thăm khám sức khỏe và động viên nạn nhân.

Ngư dân gặp nạn là ông N.T.C (sinh năm 1970, trú tại thôn Tân Hải, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh). Hiện sức khỏe ông N.T.C đã ổn định. Lãnh đạo Đồn Biên phòng Lý Hòa đã liên lạc với gia đình đến đón ông về nhà.

Theo thông tin ban đầu, chiều 13-10, ông N.T.C rời tàu cá HT-30421-TS, dùng thuyền thúng đi câu mực thì bị sóng đánh trôi dạt. Đến khoảng 5 giờ ngày 15-10, ông được 2 thuyền viên trên tàu cá QB 22313TS phát hiện, cứu vớt.

Cán bộ Quân y Đồn Biên phòng Lý Hòa kiểm tra, khám sức khỏe cho ông N.T.C sau khi tàu cập bến

Cũng trong ngày 15-10, Đồn Biên phòng Roòn phối hợp hỗ trợ kịp thời thuyền viên N.V.D (sinh năm 1987, trú tại xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị) bị thương ở mặt do tai nạn lao động trên biển.

Anh N.V.D là thuyền viên tàu cá QB-93186-TS. Tối 14-10, trong lúc khai thác hải sản trên biển, tàu cá bị đứt dây tời, khiến dây văng trúng mặt anh N.V.D, gây gãy xương gò má trái và vết thương hở dài khoảng 10cm.

Cán bộ Quân y Đồn Biên phòng Roòn sơ cứu thuyền viên bị thương

Sau khi xảy ra tai nạn, thuyền trưởng H.M.T. điều khiển tàu khẩn trương vào bờ, đồng thời liên lạc Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn La thuộc Đồn Biên phòng Roòn đề nghị hỗ trợ.

Khi tàu cập cảng cá Quảng Đông (tỉnh Quảng Trị), lực lượng biên phòng phối hợp gia đình sơ cứu, hỗ trợ đưa anh N.V.D đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.