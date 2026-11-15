Quảng Trị: Kịp thời hỗ trợ tàu cá gặp nạn vào bờ an toàn

Lực lượng chức năng và người dân xã Cửa Tùng (tỉnh Quảng Trị) phối hợp sử dụng máy xúc, dây kéo để hỗ trợ đưa tàu cá gặp nạn vào bờ an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, tàu cá gặp nạn do ông Võ Văn Huấn (sinh năm 1977, trú tại thôn An Đức, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị) làm chủ. Tàu có chiều dài 14,8m, công suất máy 45CV, xuất bến lúc 14 giờ ngày 13/11 để hoạt động khai thác hải sản trên biển.

Đến khoảng 8 giờ ngày 15/11, khi tàu đang trên đường trở về đất liền, cách bờ biển Cửa Tùng gần 3 hải lý, tàu bất ngờ bị sóng lớn đánh gây hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến khả năng di chuyển và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho ngư dân.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với chính quyền xã Cửa Tùng, Tổ tàu thuyền an toàn và ngư dân địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ tàu gặp nạn. Các lực lượng đã phối hợp tiếp cận, hỗ trợ đưa phương tiện vào bờ, bảo đảm an toàn cho người và hạn chế thiệt hại về tài sản.

Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá của ông Võ Văn Huấn đã được hỗ trợ đưa vào bờ an toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, phương tiện bị hư hỏng nặng do tác động của sóng biển.

Máy xúc được huy động hỗ trợ kéo phần tàu cá bị hư hỏng do sóng đánh vào bờ biển xã Cửa Tùng (tỉnh Quảng Trị). Ảnh: TTXVN phát

Sau khi tàu cá được đưa vào bờ, chính quyền xã Cửa Tùng đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên chủ tàu và ngư dân gặp nạn; đồng thời nắm bắt tình hình thiệt hại, động viên gia đình sớm khắc phục khó khăn, sửa chữa phương tiện để ổn định hoạt động khai thác hải sản.

Trước diễn biến thời tiết trên biển tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi trong thời điểm cuối năm, chính quyền địa phương khuyến cáo các chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, nhất là tình hình gió mạnh, sóng lớn trên biển. Trước mỗi chuyến ra khơi, ngư dân cần chủ động kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, máy móc, trang thiết bị thông tin liên lạc và các dụng cụ cứu sinh; không chủ quan khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu.