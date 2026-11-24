Để bà con kể chuyện làng mình

Ở hội thi làm pồi tại làng du lịch Tân Hóa, người dân các thôn, bản trực tiếp chế biến món ăn truyền thống để khách có thể xem và hỏi chuyện ngay tại chỗ. Đánh đu, đẩy gậy, ném xoang cũng được đưa vào chương trình để khách cùng tham gia.

Xã Kim Phú tổ chức đêm văn hoá, nghệ thuật hưởng ứng các hoạt động của Tuần Văn hoá - Du lịch Quảng Trị năm 2026

Khi xây dựng các hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026, gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), xã Kim Phú giao cho bà con chuẩn bị và thực hiện nhiều phần việc. Người làm món ăn, người tổ chức trò chơi cũng là người hiểu rõ những sinh hoạt ấy đã được gìn giữ ra sao trong thôn, bản.

Ông Hoàng Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú tâm sự: Điều chúng tôi mong muốn nhất là mỗi hoạt động đều do chính bà con các thôn, bản chuẩn bị và thực hiện, để nhân dân thực sự là chủ thể của văn hóa, là người kể câu chuyện của quê hương mình.

Tân Hóa có một câu chuyện khác để kể với khách. Những căn nhà phao vốn được dựng để ứng phó với lũ, nay có hộ dùng làm chỗ lưu trú. Khách nghỉ lại có dịp hỏi chủ nhà về cách căn nhà nổi lên khi nước dâng, cách bà con thu xếp cuộc sống trong những ngày làng ngập. Câu chuyện ấy gắn với chính nơi khách đang ở và những người họ gặp trong chuyến đi.

Bộ trang phục truyền thống của người Chứt ở xã Kim Phú được trình diễn trên sân khấu

Những ngày này, ông Trần Đình Hưng cùng gia đình lựa chọn điểm du lịch trải nghiệm tại làng du lịch Tân Hoá (xã Kim Phú). Gia đình ông dành thời gian tham quan và khám phá cảnh đẹp ở Kim Phú. “Cả nhà tôi ở Tân Hóa mấy ngày để thong thả đi ngắm cảnh. Tôi thích nhất cảnh núi bao quanh thung lũng. Từ trong làng nhìn ra đã đẹp, đi thêm một đoạn, đổi góc nhìn lại thấy cảnh khác hẳn”, ông Hưng chia sẻ.

Mở thêm cơ hội cho người làm du lịch

Làng du lịch Tân Hóa đã được nhiều người biết đến. Điều Kim Phú muốn làm tiếp là để từ cái tên ấy, du khách tìm hiểu thêm về hang động Tú Làn, hồ Yên Phú và những trải nghiệm trong các thôn, bản. Người đến vì cảnh đẹp có thể chọn ở lại làng.

Lãnh đạo UBND xã Kim Phú thực hiện nghi thức ra mắt website Visit Kim Phú. Thông qua nền tảng này, du khách có thể dễ dàng tra cứu thông tin du lịch, đồng thời tiếp cận hình ảnh điểm đến qua các kênh mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube và Instagram

Người đã biết Tân Hóa qua câu chuyện sống chung với lũ có thêm lý do để khám phá những điểm khác. Khi chuyến đi có thêm điểm dừng, các hộ làm lưu trú, ẩm thực và hướng dẫn trải nghiệm cũng có thêm cơ hội đón khách.

Visit Kim Phú là một phần trong nỗ lực ấy. Cán bộ xã và người dân cùng giới thiệu cảnh quan, ẩm thực, sinh hoạt của các thôn, bản trên những kênh mang tên chung của địa phương. Người muốn lên đường có thể tra cứu thông tin bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, xem đường đi, tìm chỗ nghỉ và liên hệ trực tiếp với cơ sở. Cán bộ xã kiểm tra thông tin dịch vụ trước khi công bố. Với các hộ đang làm du lịch, đây còn là một cách để khách ở xa biết đến và chủ động tìm gặp.

Ông Hoàng Tử Quốc Hùng trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia các hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hoá - Du lịch 2026 tại xã Kim Phú

Với doanh nghiệp lữ hành, cơ hội hợp tác bắt đầu từ những việc có thể khảo sát tại chỗ. Một chuyến khám phá Tú Làn có thể nối với một đêm nghỉ ở Tân Hóa. Muốn đưa trải nghiệm văn hóa vào lịch trình thường xuyên, doanh nghiệp cần biết hộ nào có thể đón khách, ai sẽ hướng dẫn và hoạt động nào phù hợp với từng nhóm.

Khi có thông tin về các điểm đến và đầu mối dịch vụ, doanh nghiệp cũng dễ nhận ra phần việc nào có thể làm cùng bà con, dịch vụ nào cần đầu tư thêm để khách thuận tiện đi lại và có thể ở lâu hơn.

Việc đón thêm khách cũng đặt ra trách nhiệm cụ thể cho chính quyền và các hộ kinh doanh. Tại lễ khai mạc, lãnh đạo xã yêu cầu các cơ sở công khai giá, bán đúng giá niêm yết và giữ vệ sinh môi trường. Trạm Y tế xã được giao kiểm tra an toàn thực phẩm tại các gian hàng.

Du khách người nước ngoài cùng người dân bản địa làm pồi (món ăn đặc trưng của người dân) trong cuộc thi làm pồi tại ngày hội Văn hoá

Với một hộ đón khách, giá công bố và chất lượng phục vụ là những việc họ có thể làm ngay để giữ uy tín. Với xã, đó cũng là những điều cần duy trì khi muốn mở rộng hoạt động du lịch ra ngoài những ngày hội.

Sau dịp khai mạc ở Tân Hóa, việc quảng bá sẽ có ý nghĩa thiết thực hơn nếu những người biết đến Kim Phú có thể thu xếp một chuyến đi, còn doanh nghiệp muốn hợp tác có thể gặp đúng người đang làm dịch vụ. Mỗi chuyến đi có thêm thời gian ở làng cũng là thêm cơ hội để bà con tham gia và có thu nhập từ công việc ngay tại quê mình.

Hai ngày hội tại làng du lịch Tân Hóa Theo kế hoạch của UBND xã Kim Phú, chuỗi hoạt động diễn ra trong hai ngày 23 và 24.11.2026. Không gian ẩm thực và trưng bày sản phẩm địa phương có 5 gian hàng của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các cụm thôn, bản. Chương trình còn có thi đấu bóng chuyền, giao hữu bóng chuyền hơi và đêm văn nghệ bế mạc.